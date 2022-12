Elden Ring y God of War: los grandes ganadores de los Game Awards

Los Game Awards son un momento interesante del año. Por un lado, hay algo de emoción por ver quién se puede llevar las categorías principales… pero lo cierto es que los Game Awards hoy son un 70% tráileres de juegos y un 30% de premios. Así que en ENTER.CO decidimos iniciar este viernes 9 de diciembre haciendo un resumen de quiénes fueron los ganadores de los Game Awards, no solo en las categorías, sino haciendo un balance en general.

Lo primero es que Elden Ring es uno de los grandes ganadores de esta jornada. No solo porque se llevó el premio a mejor juego del año, derrotando a God of War Ragnarok, sino además porque arrasó en otras categorías como mejor RPG, mejor dirección de juego y mejor dirección de arte.

Y los más atentos se habrán dado cuenta que dijimos ‘uno de los grandes ganadores’. Esto es porque, aunque God of War no se llevó el premio más importante de la noche, sí terminó llevándose la mayor cantidad de premios de la noche con un total de seis categorías en su bolsillo: mejor narrativa, mejor música, mejor diseño de audio, mejor actor de voz, mejor juego de acción/aventura y más innovación y accesibilidad.

Hubo algunas sorpresas. Por ejemplo, Marvel Snap logró arrebatar a Genshin Impact. El juego de cartas inspirado en los personajes de Marvel ha tenido una recepción impresionante, con lo que logró superar al juego que muchos tenían por garantizado que iba a llevarse el premio principal.

La última actualización que necesitas saber antes de ir directo a los premios principales es que la ceremonia se vio interrumpida por una persona que se coló dentro del grupo de Elden Ring cuando fueron a recibir el premio y aprovechó su momento en el escenario para dar un corto discurso agradeciendo a ‘Bill Clinton’. La persona fue detenida y en estos momentos se están confirmando los detalles sobre la identidad de esta persona.

Los ganadores de los Game Awards 2022

Juego del año

Elden Ring (FromSoftware/Bandai Namco)

Mejor dirección del juego

Elden Ring (FromSoftware/Bandai Namco)

Mejor narrativa

God of War Ragnarök (Sony Santa Monica/SIE)

Mejor dirección de juego

Elden Ring (FromSoftware/Bandai Namco)

Mejor música y OST

Bear McCreary, God of War Ragnarök

Mejor diseño de audio

God of War Ragnarök (Sony Santa Monica/SIE)

Mejor actor de voz

Christopher Judge, God of War Ragnarök

Mejor juego por impacto

As Dusk Falls (Interior Night/Xbox Game Studios)

Mejor juego activo

Final Fantasy XIV (Square Enix)

Mejor juego independiente

Stray (BlueTwelve Studio/Annapurna)

Mejor Nuevo juego independiente

Stray (BlueTwelve Studio/Annapurna)

Mejor juego móvil

Marvel Snap (Second Dinner Studios/Nuverse)

Mejor juego de VR/AR

Moss: Book II (Polyarc)

Mejor juego de acción

Bayonetta 3 (Platinum Games/Nintendo)

Mejor juego de acción/aventura

God of War Ragnarök (Sony Santa Monica/SIE)

Mejor RPG

Elden Ring (FromSoftware/Bandai Namco)

Mejor juego de peleas

MultiVersus (Player First Games/WB Games)

Mejor juego familiar

Kirby and the Forgotten Land (HAL Laboratory / Nintendo)

Mejor juego de simulación/estrategia

Mario + Rabbids Sparks of Hope (Ubisoft Milan/Paris/Ubisoft)

Mejor juego de deportes/carreras

Gran Turismo 7 (Polyphony Digital/SIE)

Mejor juego multijugador

Splatoon 3 (Nintendo EPD/Nintendo)

Juego más anticipado

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo EPD/Nintendo)

Mejor creador de contenido de 2022

Ludwig

Mejor adaptación

Arcane: League of Legends (Fortiche/Riot Games/Netflix)

Más innovación y accesibilidad

God of War Ragnarök (Sony Santa Monica/SIE)

Mejor juego de esports

VALORANT (Riot Games)

Imágenes: Game Awards