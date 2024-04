¿Cómo y dónde puedes ver ‘Let it Be’ el documental de los Beattles por streaming?

Los Beattles están de regreso… en cierta manera. La razón está en el documental ‘Let it Be’ que hace poco tuvo un proceso de restauración, con el objetivo de traer el ‘último concierto’ de la legendaria banda a toda una generación que jamás tuvo la oportunidad de experimentar la cinta en la pantalla grande.

¡Y la buena noticia es que ahora podrás ver ‘Let it Be’ desde la comodidad de tu casa!

¿Dónde estará disponible el documental de ‘Let It Be’?

La película documental estará disponible a través de Disney+ en Latinoamérica.

¿Cuándo se estrenará?

A partir del miércoles 8 de mayo las personas lo encontrarán disponibles en el servicio de streaming.

¿Por qué las personas están hablando de ‘Let it Be’?

El documental de los Beatles es una leyenda por toda la historia que rodea su producción: ‘Let It Be’ es una película documental de 1970. Originalmente la cinta tenía la intención de mostrar el proceso de composición y grabación del legendario grupo, así como preparar el terreno para una serie de conciertos que serían el centro de la película (con las grabaciones en el estudio solo sirviendo como apoyo).

Sin embargo, lo que en verdad terminó mostrando fue la enorme división entre los cuatro miembros de la banda. Uno de sus momentos más icónicos es una discusión entre Paul McCartney y George Harrison, que terminó con la ‘renuncia’ del guitarrista de los Beatles durante una semana.

De hecho, la película solo existe porque Apple Corps (la compañía multimedia fundada y financiada por la banda) los obligó a terminarla y lanzarla, aunque para el momento en el que la cinta salió a las salas de cine los Beatles ya habían anunciado formalmente su separación.

‘Let It Be’ también contiene muchos de los momentos más icónicos de la banda, incluyendo el famoso concierto en la terraza de Apple Corp (que fue parodiado en el capítulo ‘El Cuarteto de Homero’).

También es importante no confundir ‘Let It Be’ con ‘Get Back’, que fue construido con escenas y material de la película original que nunca fueron incluidas. El documental se encuentra en estos momentos disponible en ‘Disney Plus’ a través de tres ‘episodios’ de dos horas.

“’Let It Be’ estaba lista para su lanzamiento en octubre/noviembre de 1969 pero no se estrenó hasta abril de 1970. Un mes antes del lanzamiento, The Beatles se separaron oficialmente, entonces la gente fue a ver la película con tristeza, pensando «Nunca más voy a ver a The Beatles actuar juntos. Nunca voy a tener esa misma alegría», y eso ensombreció mucho la percepción de la película. Pero en realidad, ¿cuántas veces tienes la oportunidad de ver artistas de este calibre trabajando juntos para convertir en canciones lo que escuchan en su interior? Y luego vas a la azotea y ves su entusiasmo, su camaradería y la felicidad de tocar juntos otra vez como grupo y saber, como sabemos ahora, que era la última vez, y lo vemos entendiendo perfectamente quiénes eran, y todavía son, y con cierto sobrecogimiento”.

Imágenes: Captura de pantalla