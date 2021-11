The Beatles: Get Back, el final de una icónica banda.

Peter Jackson, director de ‘El señor de los anillos’ y ‘El Hobbit’, desempolvo grabaciones de los últimos ensayos de The Beatles. Basado en estos recuerdos fotográficos, realizó un documental bajo el nombre de ‘The Beatles: Get back’. Está disponible en Disney+ desde el 25 de noviembre del presente año.

Estas tomas fueron hechas por el director Michael Lindsay-Hogg, en 1969, con las que realizó el documental ‘Let it be’. En esta película se mostraban conflictos entre la banda, con lo que se empezó a especular que por esto se separó la agrupación. De hecho, una de las hipótesis más aceptadas es que la separación fue a causa de Yoko Ono, pareja de John Lenon.

El ‘documental del documental’, como lo denominó el mismo Peter Jackson, se encarga de recordar a la banda como un grupo de chicos que lograron hacer de su sueño musical una realidad. Jackson, junto a la compañía Apple Corps, The Walt Disney Studios y Películas Wingnut, reunieron las partes suficientes para generar todo tipo de emociones en un largometraje de casi ocho horas.

Se observa a los cuatro integrantes en un ensayo de 21 días en el que se preparaban para sacar su último disco. Las tomas fueron hechas para realizar una emisión especial de televisión, acompañando el lanzamiento de su próximo álbum bajo el mismo nombre de la película, ‘Let it be’.

En este nuevo largometraje se observa la vida de cuatro amigos que tienen conflictos comunes, la diferencia de opiniones, la falta de comunicación. Pero también se ríen, bromean y pasan el tiempo entre cervezas, cigarrillos y mucha música.

¿Qué tiene de diferente The Beatles: Get Back?

Jackson logró mostrar todo lo que conlleva el proceso de creación de grandes artistas; las vicisitudes que se pueden presentar para alcanzar una meta y cómo la vida personal puede influir en esto. Aunque John Lenon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr se conocían desde niños, existían ciertas cosas de cada uno que aún no toleraban, así se pudo evidenciar.

Una de las cosas que hace muy agradable el documental, es que las imágenes fueron restauradas en una excelente calidad. Recordemos que las tomas iniciales fueron hechas en 1969, en ese momento las cámaras aún no tenían una buena resolución, se veía granulado y los colores no eran tan vivos, tan reales. En ‘Get back’ las escenas no aparentan antigüedad, parecen grabadas con una cámara actual, se ven los detalles de cada escena.

Las ocho horas están seccionadas en tres episodios, cada uno de más de dos horas. En ellos se observa el detrás de cámaras de los ensayos, con diálogos reales, espontáneos y en orden cronológico de cada día en el estudio. Algunos audios no están grabados con imágenes, así que se tomaron videos representativos de la banda acorde a los audios.

Esta miniserie rescata la alegría de una agrupación que había terminado diluyéndose entre la rabia, la enemistad y la desigualdad, al menos así se creía hasta ahora. Pero, Jackson se encarga de darle la estocada al final de esta histórica banda. Se muestran con todas sus emociones, dinámicos, felices, preocupados, cansados, incómodos por las cámaras dentro de un espacio que era muy privado, muy de ellos. Se observan más humanos que nunca, con sus problemas y complicidades.

Para los fanáticos de la banda, su ruptura fue una incógnita dolorosa, se culpó a Yoko Ono por estar noche y día junto a Lenon, (quien así se observa en el documental); a Paul McCartney por su liderato, a su último manager Brian Epstein y algunas otras hipótesis. Sin embargo, esta ‘película’ nos muestra el cansancio de uno de los integrantes ante una sensación de ser relegado, llevándolo a tomar la decisión de abandonar la banda, abriendo allí la brecha final.

Aunque no hay un narrador, esta miniserie logra enganchar por lo real que es. Se perciben todas las emociones que sienten, la creación de lo que sería su última producción musical y el tan conocido concierto sobre la azotea de Apple Corps. Si eres un fan de la banda, prepara las palomitas y los pañuelos porque podrás observar a The Beatles tal y como eran, en su máximo esplendor.

Imagenes: The Beatles: Get Back