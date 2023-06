IA optimiza grabación de John Lennon para publicar «última» canción de The Beatles

La canción «Now And Then», escrita y grabada artesanalmente por John Lennon a finales de los setenta, sería la elegida por el exintegrante de The Beatles, Paul McCartney, para limpiar y optimizar con inteligencia artificial. En realidad ¿será la «última canción» del cuarteto de Liverpool?



La primicia fue entregada al programa Today de BBC Radio 4, donde McCartney confirmó que con tecnología habían «sacado» la voz de John Lennon de un viejo demo grabado con piano y bom, en el apartamento de Nueva York, ciudad en donde fue asesinado Lennon en 1980.

Los Beatles limpiaron previamente los demos de John Lennon para crear las «nuevas» canciones Free As A Bird y Real Love. «Lo acabamos de terminar y se lanzará este año». Sir Paul no confirmó el título del tema, pero posiblemente es Now And Then, una composición de 1978.

Ya fue posible una «canción de reunión» de los Beatles en 1995, cuando compilaron su serie documental Anthology, recorriendo todo su legado. Ahora, la «última canción» del cuarteto de Liverpool será posible gracias a lo que puede hacer la inteligencia artificial en la industria fonográfica.

La «magia» consiste en aislar la voz de John Lennon para crear nuevas versiones de canciones como «Free As A Bird» y «Real Love».

McCartney recibió el demo del tema elegido en un casete, recientemente de la viuda de Lennon, Yoko Ono. Este tenía la etiqueta «For Paul». Lennon, ya retirado de los escenarios y los estudios, escribió y grabó algunas piezas su casa, acompañado de su familia.

