Cinco preguntas pendientes antes del final de ‘WandaVision’

Estamos contando los minutos para el viernes. El capítulo 9 concluirá el experimento más exitoso de Marvel hasta el momento. No es una apreciación subjetiva, sino una realidad. WandaVision es la serie por demanda más vista en el mundo, por buenas razones. Una de ellas, que ha sabido cómo mantenernos interesados y ha ocultado muy bien sus respuestas hasta el último momento.

Por eso, para el final de temporada no solo queremos acción y efectos visuales. Exigimos respuestas a todas las preguntas que durante 8 capítulos nos hemos realizado. El episodio anterior hizo un buen trabajo en resolver algunas de estas lagunas, pero todavía quedan algunas lagunas que es necesario completar.

En ENTER.CO hemos preparado una lista con cinco preguntas pendientes, que esperamos resolver antes del final de WandaVision:

1 – ¿Qué es la ‘Scarlet Witch’?

El episodio anterior reveló que la razón por la que Agatha viajó hasta Westview fue para descubrir la fuente de los poderes de Wanda. Al finalizar descubrimos que el potencial mágico en ella siempre estuvo presente y que, más importante, Wanda parece ser una figura mitológica en el mundo de la magia mejor conocida como la ‘Scarlet Witch’. Siendo la primera vez que el nombre es utilizado en el MCU, por ahora se ha limitado a una persona capaz de utilizar la ‘magia del caos’. Pero Agatha parece muy preocupada por los poderes de Wanda e incluso la define como una ‘amenaza’. ¿Por qué razón? Y ¿Qué implica el nombre de ‘Scarlet Witch’ para el MCU?

2 – ¿Qué es lo que ocurre con Mónica?

Darcy afirmó que el contacto de Mónica con el Hex modificó su estructura molecular. Un episodio después el personaje desarrolló habilidades súper humanas, que hasta el momento no había demostrado. La serie no ha entrado en detalle de cómo funcionan esta habilidades, si son algo natural del personaje o si son producto de su contacto prolongado con los poderes de Wanda. De hecho, el personaje estuvo ausente por la mayoría del episodio 8 después de un encuentro con ‘Fake-tro’. Lo ideal es que WandaVision responda qué es lo que ocurrió con Mónica, pues como se ha teorizado puede ser la entrada de los Mutantes al MCU.

3- ¿Qué pasará con los hijos de Wanda y Visión?

Los poderes de Wanda están limitados a su Hex. Lo comprobamos cuando Visión intentó escapar de él y casi termina destruido. También sabemos que es imposible e improbable que Wanda pueda mantener la ilusión por mucho tiempo más (al menos, controlando a los habitantes de Westview). La pregunta, entonces, es qué es lo que ocurrirá con su familia cuando eventualmente tenga que levantar o apagar el Hex. No solo Wanda, sino que nosotros hemos adquirido algo de cariño por Billy y Tommy, por lo que su ‘desaparición’ sería en extremo dolorosa. Por otro lado ¿cómo puede Wanda mantener a dos seres humanos (y Visión) creados de manera artificial?

4 – ¿Qué pasó con S.W.O.R.D mientras que el blip ocurrió?

Hayward no es el villano que pensamos, pero también es claro que su visión de los súper humanos no es muy positiva. En los episodios más recientes descubrimos que parte de su plan era el reconstruir a Vision para crear un arma que les permitiera combatir contra nuevas amenazas. Esta parece ser la razón por la que no solo inculpó a Wanda de robar el cuerpo del sintezoide, sino que además rastreó al ‘Vision falso’ para descubrir cómo ella había podido darle sus poderes y regresarlo a la vida. Sin embargo, estos elementos no responden la pregunta mayor de ¿es Hayward un individuo particular de esta cruzada o es el reflejo de una nueva actitud del mundo y los sobrevivientes del chasquido a los individuos con poderes? ¿Cuáles planes más están siendo realizados para controlar a los héroes del mundo?

5- ¿Cómo se conectará WandaVision con Dr. Strange 2?

Desde que se anunció WandaVision se advirtió que la serie tendría conexión con la historia que veremos en ‘Dr. Strange: Multiverse of Madness’. ¿A qué escala? No lo sabemos, pero conforme avanza la historia es más fácil entender la razón. Si Wanda es en verdad alguna suerte de ser ‘mítico’ del mundo de la magia, solo es lógico que el hechicero supremo esté vigilando sus acciones. La pregunta entonces es si la Bruja Escarlata tendrá un rol como amiga o enemiga el próximo filme de Strange. Tampoco podemos olvidar la trama suelta de Mordo, a quien vimos en la escena pos crédito con la misión de robar la magia de todos los hechiceros del mundo… sin duda, un ser tan poderoso como Wanda se antoja como un objetivo demasiado interesante para dejar pasar.

6 – ¿Es el libro en el sótano importante?

En el episodio 7 de WandaVision una de las cosas que llaman la atención a Wanda es un libro en el sótano de Agatha. Aunque solo se mostró por unos segundos, el MCU nos ha enseñado a que cada cosa suele tener algún propósito mayor. Algunas teorías apuntaban a que se trataba de algunos de los textos más mencionamos en el MCU cuando se habla de magia como es el Necronomicón o el Darkhold. Pero al final nunca recibimos una respuesta en el episodio siguiente. ¿Era solo una decoración o el anticipo de algo mayor?

7- ¿Qué nos querían decir los comerciales?

Los comerciales de WandaVision se convirtieron en una de las principales fuentes de rumores. Al inicio pensábamos que eran pistas revelando al culpable detrás de la ilusión en la que Wanda estaba ‘atrapada’. Luego descubrimos que quizás eran pistas sobre el estado de ánimo de ella. Sin embargo, algunos términos y mensajes dentro de ellos parecen apuntar a que hay un propósito mucho mayor. ¿Cómo encajan los simbolismos de Hydra dentro de este mensaje sobre su estado de ánimo? ¿Por qué el antidepresivo se llama Nexus, cuando este término también es utilizado para describir la puerta a los multiversos?, ¿Son los dos actores, en verdad, solo reflejos o quizás personajes más importantes?

