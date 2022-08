¿Por qué Better Call Saul terminó así? Su creador explica el final

Better Call Saul ha terminado esta semana y, con su último episodio, una de las mejores piezas de televisión que recibimos en años recientes. Su final, sin embargo, es mucho más diferente de lo que muchos esperaban.

A continuación, daremos spoilers del episodio final de Better Call Saul.

El capítulo final de la serie nos muestra a Saul Goodman finalmente recibiendo el castigo por todos sus engaños. Después de ser capturado por la policía y llevado a juicio hay un último momento en el que el abogado tiene la oportunidad de usar alguno de sus trucos para defenderse… pero en vez de eso decide confesar no solo los crímenes de los que se acusa, sino además ser la persona que llevó a su propio hermano al suicidio. Este pequeño acto luego le permite reconciliarse con Kim, que lo visita en la prisión en la que vemos al personaje finalmente comenzar a hacer pases con la idea de que debe pagar por sus crímenes.

Es un final muy diferente al que muchos esperaban. Leyendo los comentarios de Reddit muchos esperaban que el episodio final contara con Saul escapando una vez más de la justicia, con Kim tendiendo una trampa final o quizás con Saul imitando a White y yéndose como el criminal y estafador que siempre fue.

¿Qué significa el final de Better Call Saul?

En una entrevista para The Hollywood Reporter, Peter Gould (co creador del show), compartió su visión del final del show, así como de la razón por la que puede ser muy diferente a lo que muchos esperaban. Desde su perspectiva, la conclusión de Better Call Saul es ‘optimista’:

“Nuestra pregunta realmente se convirtió en: “¿Cuál es el final correcto para este tipo? ¿Cuál es el momento adecuado para dejarlo? ¿Cuál es el momento adecuado para dejar a Kim?… estoy de acuerdo en que es optimista, porque (Saul) hace un cambio. Cualquiera que estudie a los seres humanos que te rodean, puede ver que hacer un cambio real es muy difícil y raro. En el drama, siempre decimos: «Oh, se trata de un cambio de personaje», pero a veces los personajes se vuelven más de lo que eran o continúan por el camino que se han trazado. Este es un tipo, tiene este impulso autodestructivo que sigue y hace cosas que realmente no tiene que hacer, cosas como trabajar con Walter White o irrumpir en la casa del Sr. Ling… Pensé que terminar con Saul tras las rejas se sentía bien y se sentía justo. Preguntaste qué se merece, y creo que ciertamente no es menos de lo que se merece.

Gould también responde por qué razón el final es tan diferente al de Breaking Bad. Para el co creador, la mayor diferencia está en las motivaciones de los personajes. En el caso de Walter White se trataba de un personaje más allá de cualquier redención, pero más importante uno que despreciaba y era despreciado por el mundo.

“Saul tiene algo diferente en mente y no es tan claro. Es más, como mucha gente que conozco. Él está buscando. Está buscando significado. Él no tiene ese fuego encendido debajo de él por su propia mortalidad llamando a su puerta como lo hace Walt… también ya hicimos la gran y sangrienta explosión que fue el final de Breaking Bad. Walt era un tipo que daba muerte a la gente. En última instancia, estaba recogiendo armas y disparándolas. Saul nunca toma un arma en todo el programa. Su final no va a ser violento de la misma manera. Es un hombre de palabras, así que, por supuesto, el final tendrá palabras.

Imágenes: AMC