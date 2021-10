Agatha Harkness tendrá su propio spinoff en Disney+

El regreso de Agatha Harkness es una excelente noticia para el MCU, con rumores de una 'comedia negra' en desarrollo y centrada en la villana.

El final… ‘it was Agatha all along’. De acuerdo con Variety, Marvel está desarrollando una serie de tipo spinoff que se centrará en la villana de WandaVision, Agatha Harkness. Por ahora, los detalles de la serie no han sido confirmados y Marvel no ha dicho una palabra que indique que los rumores son reales, pero de acuerdo con el reporte de Variety el estudio ya estaría en conversaciones con Kathryn Hahn para regresar al rol. El artículo también se refiere a este spinoff como una comedia negra, lo que le sienta como anillo al dedo a la villana del MCU.

Un spinoff parece la mejor ruta para continuar con la popularidad del personaje. Marvel Studios ha sido claro en que WandaVision era una serie limitada y que no tendrá segunda temporada. En vez de eso, sus personajes tendrán apariciones en otros proyectos diferentes que resuelvan algunos de los puntos sueltos en el show. Por ejemplo, sabemos que la Scarlet Witch de Elizabeth Olsen aparecerá en Dr. Strange: Multiverse of Madness.

El regreso de Agatha Harkness es una excelente noticia para el MCU. Una de las quejas más comunes de su universo de películas es el pobre manejo que hace de sus villanos. Por eso, para muchos fue un alivio ver que la bruja no terminó siendo asesinada, sino que sobrevivió a los eventos en WandaVision (con un pequeño lavado de cerebro por parte de Wanda). Más importante, el show no expandió mucho en su pasado o habilidades. Solo tuvimos dos episodios que mostraron el momento en el que asesinó a su madre… pero además de esto es realmente poco lo que conocemos de este personaje.

También es una buena noticia porque el MCU necesita, con desespero, mejores villanos. Loki ha llevado el peso por casi una década, pero ahora necesitamos a algún otro protagonista capaz de apuñalar espaldas y ganarse el cariño de la audiencia. Si Agatha es capaz de matar a un cachorro y aun así convertirse en una de las partes más memorables del show, entonces ha pasado con creces la audición.

Por supuesto, tendremos que esperar un poco más para saberlo. Marvel está planeando un gran anuncio con una actualización de la fase 4, en la que esperamos recibir noticias sobre proyectos como el filme de Blade o Los 4 Fantásticos. Es seguro que en esta misma tanda tendremos una confirmación del show de Agatha Harkness, si este termina siendo una realidad.

Imágenes: Marvel Studios.