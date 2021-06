Elizabeth Olsen dice que no habrá temporada 2 de ‘WandaVision’

Si las series de Disney+ han tenido el éxito que tienen, es gran parte por ‘WandaVision’. El show entregó un precedente de la calidad en historias y producción que ahora esperamos. Levantó la conversación sobre teorías, personajes y momentos durante semanas. Incluso convirtió a dos personajes que, hasta el momento, habían tenido participaciones secundarias. Razón la que muchos han preguntado cuándo o si la serie tendrá una segunda temporada.

Elizabeth Olsen, que interpreta a Wanda Maximoff/La Bruja Escarlata tiene malas noticias: definitivamente WandaVision no tendrá una segunda temporada. En una entrevista para Variety, Kaley Cuoco (‘The Big Bang Theory’, ‘The Flight Attendant’) le preguntó a Olsen si tendría una segunda temporada y, sin dudarlo un momento, la actriz contestó que, lo duda mucho.

«No. No. Definitivamente es una serie limitada», afirmó Olsen de manera rápida. Al ver la reacción de Cuoco intentó no cerrar la puerta, pero aclaró que por ahora la visión del show es la de una serie limitada. “Quiero decir, estoy diciendo eso (que es una serie limitada)» continuó» No lo sé. Quiero decir, con Marvel, nunca puedes decir que no. La gente muere…»

Desde el inicio se aclaró que WandaVision sería una serie limitada. Después de todo, su misma propuesta parece impedir que se explore de nuevo esta misma historia, considerando que el show precisamente termina con Wanda adoptando su nueva identidad, con la ilusión rota y con Visión tomando un camino diferente. De hecho, Paul Bethany, que interpreta al sintezoide, afirmó hace poco que ahora no cuentan con algún contrato con Marvel Studios.

Pero esto no significa que WandaVision no pueda tener una ‘segunda temporada’. Para empezar, mirando la popularidad del personaje, es posible que Marvel decida darle al personaje el trato de Falcon y ofrecerle su propia película. También es posible que los planes para Wanda estén destinados cuando cierto grupo de mutantes hagan su aparición en el MCU (considerando la relación que tiene ella con el grupo).

Lo que sí sabemos es que WandaVision parece haber sido un producto de una sola vez. No es que sea una perdida terrible, considerando que todavía nos queda un año por delante de MCU con series y películas por llegar.

Imágenes: Disney+