‘Agatha All Along’: tráiler, fecha de estreno y todo lo que sabemos del nuevo show del MCU

¿Es posible emocionarse de nuevo por el MCU? Después de la tanda de decepciones que hemos recibido en meses reciente se necesita mucho, pero hay buenas razones para tener fe: finalmente tenemos el primer vistazo a ‘Agata All Along’, así que en ENTER.CO te entregamos un resumen con todos los detalles que debes saber sobre la próxima serie de Disney+.

¿Tenemos tráiler de ‘Agatha All Along’?

¡Sí! Al inicio de este artículo encontrarás la versión subtitulada del tráiler y a continuación encontrarás la versión doblada.



¿De qué tratará la serie de Disney+?

El show tendrá lugar algunos años después del final de ‘WandaVision’. Agatha continúa atrapada en el maleficio que le impuso Wanda después de quitarle todos sus poderes: vivir como una persona normal. Sin embargo, un incidente romperá esa maldición y ella buscará una nueva manera de poder recuperar su estatus como bruja, con la ayuda de otras hechiceras del MCU.

¿Cuándo se estrenará ‘Agatha All Along’?

La serie tiene programado su estreno para el próximo 16 de septiembre con dos capítulos.

¿Cuántos capítulos tendrá la serie?

La serie ha sido presentada como una ‘mini serie’, así que solo tendrá 9 capítulos en una sola temporada.

¿Quiénes protagonizan el show?

Por supuesto, tenemos a la protagonista Kathryn Hahn como Agatha Harkeness que regresará (hasta donde sabemos) solo para esta historia al MCU. De ‘WandaVision’ los únicos rostros que regresa confirmado es el de Debra Jo Rupp (That 70’s Show) que interpreta a Mrs. Hart, una de las víctimas de Wanda que se vio obligada a interpretar a la ‘esposa’ del jefe de visión y Emma Caulfield Ford, que interpretó a la presidenta de la asociación en el capítulo 2 del show.

Lo que tenemos es una enorme cantidad de nuevos rostros. Quizás uno de los más importantes es el Aubrey Plaza (‘Parks and Recreations’, ‘Scott Pilgrim Vs the World’) que interpreta a la bruja que ayuda a Agatha a recuperar sus memorias. También tenemos al resto de su nuevo grupo de brujas compuesto por Joe Locke (Heartstopper), Patti LuPone (Único Testigo).

¿Es necesario ver algo antes de ‘Agatha All Along’?

Hasta donde sabemos, las únicas dos cosas que son obligatorias ver es ‘Wanda Vision’ y ‘Dr. Strange in the Multiverse of Madness’. El show no parece tener conexiones con otras historias del MCU.

