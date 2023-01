A pesar de su fracaso, habrán más spinoff de The Witcher

No todo lo que brilla es oro. Aunque la adaptación de The Witcher para Netflix ha probado ser uno de los productos más exitosos del servicio, ‘Blood Origin’ la secuela que se estrenó este diciembre es una de las series de Netflix con peor calificación dentro de Rotten Tomatoes. Pero un mal spinoff no es suficiente para que Netflix quiera abandonar el barco de esta franquicia tan lucrativa y, al parecer, desde ya estaría considerando lanzar más spinoff.

Los comentarios provienen de Declan De Barra, showrunner de Blood Origin, que hace poco habló con RadioTimes.com sobre el show. La conversación incluyó la visión que tienen del universo como más producciones a futuro de Netflix. Esto es particularmente importante considerando que los últimos cuatro episodios de Blood Origin sirven como una precuela de la película animada de The Witcher ‘Nightmare of the Wolf’. De hecho, el productor aseguró que parte de los planes de la productora está en continuar aprovechando su mundo fantástico y que espera que estas historias “pinten otro lado del mundo y lo sigan expandiendo”.

“Sapkowski (el autor de los libros del universo de The Witcher) es el rey de la historia cerrada, cuanto más leemos de sus libros, más amplio es el tapiz del mundo. Así que esa es la ventaja de hacer todo esto: pueden ser piezas independientes, pero pintan otro lado de este mundo y expandirlo hacia afuera Esa es la parte divertida”.

Por ahora no está muy claro cuál es el próximo destino de The Witcher. La próxima temporada de la serie principal cerrará lo que se ha definido como el primer ‘arco’ de la historia principal y también servirá como la despedida de Henry Cavill, que después de esto será reemplazado por Liam Hemsworth (The Hunger Games).

Los creadores del show también han advertido que la serie después de esto tomará un rumbo diferente y contará otro tipo de historia. Lo importante, al final de todo, es que Netflix tiene planes para al menos dos temporadas más de la serie principal considerando que han realizado el casting para Geralt de Rivia.

“El gran giro de Geralt es renunciar a la neutralidad y hacer todo lo que tiene que hacer para llegar a Ciri (Freya Allan)”, dijo Lauren Hissrich, showrunner de The Witcher. “Y para mí, es la despedida más heroica que podríamos tener, a pesar de que no estaba escrito para eso”.

Hisrich no entró en detalles sobre cómo se realizará esta transición, pero sí dejó claro que la próxima temporada marcará un giro importante en la manera en la que se cuenta y siente el show.

La última temporada de The Witcher cerró con Ciri siendo perseguida por toda la hermandad de los Witcher después de ser poseída por Voleth Meir. Para empeorar las cosas, los tres prófugos ahora han sido identificados y tienen recompensas. También está la revelación (al menos para aquellos que solo han visto la serie de Netflix) de que el emperador Emhyr no es otra persona que Duny, el padre de Ciri.

En estos momentos Blood Origin tiene una calificación de 35% por parte de la crítica y un 12% por parte de la audiencia. “Innecesariamente violento, parece haber olvidado lo que hizo del original un regalo escapista tan efectivo Es una mala señal para la franquicia, que ya sufre por la próxima pérdida de la estrella Henry Cavill”, leen algunas de las reseñas del spinoff the Netflix.

Imágenes: Netflix