Netflix prepara una precuela de ‘The Witcher’

De los experimentos más recientes de Netflix, ‘The Witcher’ ha probado ser uno de los más valiosos para la plataforma. La serie no solo recibió críticas positivas por parte de la audiencia y la crítica (incluso con la inconformidad en su orden narrativo), sino que aseguró casi de inmediato un par de temporadas más de Geralt de Rivia y compañía. Pero parece que el interés de la franquicia va más allá de mostrarnos más de Henry Cavill. La compañía anuncio hoy una nueva serie limitada de seis partes con el título ‘The Witcher: Blood Origin’.

La nueva producción servirá como una precuela, que tomará lugar en un mundo mucho más antiguo al de Geralt, aproximadamente 1.200 años antes de los eventos en la serie de Netflix. De acuerdo al anuncio, el enfoque de la serie estará en explorar los orígenes de personajes como los Witcher, así como la unión del mundo de los hombres con el de monstruos y razas fantásticas.

«Una pregunta ha estado ardiendo en mi mente desde la primera vez que leí los libros de The Witcher», dijo de Barra. ¿Cómo era realmente el mundo élfico antes de la llegada cataclísmica de los humanos? … The Witcher: Blood Origin contará la historia de la civilización élfica antes de su caída, y lo más importante, revelará la historia olvidada del primer Witcher».

Por supuesto, el proyecto se encuentra en sus primeras etapas y, todavía, no hay mayores detalles sobre los actores involucrados o una fecha de estreno. También hay que tener presente que no se trata del primer proyecto de The Witcher que está pensado para debutar en Netflix. A inicio de años se reveló que también se está trabajando en una película tipo anime en el mismo universo llamada ‘The Witcher: Nightmare of the Wolf’, que tampoco estará centrada en Geralt, sino en su tutor: Vesemir. La cinta tampoco tiene una fecha de estreno y, considerando que la segunda temporada de la serie no llegará hasta 2021 es posible que no tengamos detalles hasta dentro del próximo año sobre ambos proyectos.

Imágenes: Netflix.