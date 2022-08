Esto costaría el plan de ‘económico’ con anuncios de Netflix

Netflix está cambiando la manera en la que hace negocios. No solo en lo que a las contraseñas se refiere, sino también a algo que prometió jamás hacer: incluir anuncios en su servicio de streaming. Por ahora la gran mayoría de detalles sobre cómo funcionará este modelo se han mantenido en secreto. Sin embargo, un dato importante parece que se ha filtrado: su precio.

Un reporte de Bloomberg asegura que el precio base de la suscripción de Netflix con anuncios podría estar entre los $ 7 a los $ 9 dólares al mes. Netflix, por su parte, hasta el momento de publicación de este artículo no ha comentado o confirmado la información de este reporte.,

Antes de analizar el valor de esta suscripción es importante entender que el precio de Netflix varía de manera significativa en cada país. En Colombia el precio base del servicio es de $ 16.900 pesos lo que es equivalente a cerca de 4 dólares con el valor actual de la divisa. Por otro lado, en los Estados Unidos Netflix tiene un precio base $ 9.99 dólares (cerca de $ 40.000 pesos colombianos). Así que cualquier cálculo se tiene que hacer teniendo en cuenta la diferencia entre el plan de anuncios y el normal, no simplemente convertir el valor del plan de una región a otra.

Con esto claro, el ahorro que Netflix ofrece es de dos dólares como máximo. Si usamos esto como medida, entonces el plan base del servicio con anuncios en Colombia quedaría cercano a los $ 8.000 o $ 10.000 pesos.

El reporte de Bloomberg también comparte otros detalles de cómo funcionará este plan con anuncios. Netflix mostraría cuatro minutos de anuncios por cada hora de contenido que veas. Estos comerciales, al parecer, también solo aparecerán al inicio de cada episodio, jamás al final, ni en medio de los capítulos o películas.

Por ahora Netflix no ha dejado claro cuál es la ruta de implementación de su versión con anuncios. Es claro que uno de los primeros mercados en los que la compañía probará su modelo es los Estados Unidos. Pero, si sigue los pasos de su competencia cada región no solo tendrá diferentes precios, sino además condiciones que aplican o no. En el caso de Latinoamérica HBO Max, por ejemplo, no optó por un modelo de anuncios, sino una versión exclusiva para móviles que era más económica, pero solo permitía ver el contenido del servicio a través de la app.

