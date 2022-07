La suscripción con anuncios de Netflix no tendrá acceso a todo el catálogo

Aunque Netflix anunció su nueva estrategia para atraer más usuarios mediante la suscripción más “económica” con publicidad, pocos son los detalles que se habían revelado al respecto…hasta ahora. El día 19 de julio, durante la entrega de su informe financiero, la plataforma reveló que planean lanzar el servicio a principios del próximo año.

Por el momento, la compañía no habló de una fecha específica, pero nos podemos hacer a la idea de que, en el primer trimestre del 2023, conoceremos los nuevos planes de Netflix. No obstante, la empresa argumentó que los planes que llegarán el otro año, no van a sustituir a ninguno de los planes actuales. Es decir, será tal y como pensábamos hace un mes los planes “económicos” serán como cualquier otra membresía para entrar al servicio. La diferencia es que éstos estarán enfocados en un público que no quiere o puede pagar un servicio más costoso.

«Nuestra oferta de menor precio respaldada por publicidad complementará nuestros planes existentes, que permanecerán sin anuncios», recalca Netflix. Dicho así, no tendrás que preocuparte por pasarte a uno de los nuevos planes, pues podrás elegir entre el que tienes activo ahorita y los nuevos. Sin embargo, los anuncios no son la parte que menos gusta de la nueva estrategia.

Netflix anunció además que aquellos usuarios que paguen por uno de los planes de suscripción con anuncios, no tendrán acceso a todo el catálogo de la plataforma. La compañía argumentó que las producciones que no estarán disponibles en esta modalidad serán aquellas que hacen parte de otros estudios que no desean pertenecer a la suscripción con anuncios. A cambio, todas las producciones que son propiamente de Netflix estarán disponibles sin problema alguno. Lo cierto es que la plataforma de streaming espera sumar más suscriptores con los nuevos planes, luego de que el informe del segundo trimestre arrojara una baja de casi un millón de usuarios.

