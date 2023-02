 15 datos claves a recordar antes de ver ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’

Es fácil perder el hilo con el MCU hoy. Entre las series de Disney+, las películas y casi dos décadas de películas… no culpamos a nadie que en estos momentos no pueda acordarse de cada personaje o referencia cuando asistan a las salas de cine. Algo que puede resultar… importante en películas como Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Por eso, en ENTER.CO hemos preparado esta lista de datos clave, que quizás te sirva recordar al momento de ver Quantumania. Hemos preparado la lista sin entregar spoilers o la razón por la que deberías recordar estas cosas, de manera que puedas entender mejor algunos de los detalles.

También organizamos estos datos en orden cronológico antes de Quantumania, con algunas de las cosas más antiguas a recordar (sabemos que posiblemente no repetiste la primera película de Ant-Man mucho).

1- Poco recordado es el villano de Darren Cross, mejor conocido como Yellowjacket. Darren intentó robar la tecnología de miniaturización de Hank.

2- De hecho, Darren era considerado como el pupilo de Hank… hasta que tomó control de su compañía.

3- Darren murió al final de Ant-Man cuando atacó a su hija, Casey, en su habitación. Ant-Man dañó su traje, reduciendo su tamaño hasta el tamaño cuántico.

4- Janet Van Dyne estuvo atrapada por cerca de 30 años en el reino cuántico. Sin embargo, cuando entró en él llevaba su traje de la Avispa (que era un prototipo del que utilizaría su hija).

5- Scott en estos momentos es un hombre libre. De hecho, la trama de ‘Ant-Man 2’ tiene como centro el evitar que descubran que está actuando como héroe. Pero para el final de la película ha cumplido su sentencia.

6- Los tratados de Sokovia han sido revocados después de los eventos de Endgame. Por esa razón Ant-Man puede ejercer como héroe sin el temor de ser perseguido de nuevo por el Gobierno de los Estados Unidos.

7- La última vez que Vimos a Scott él también hacía parte de la compañía de Luis, Kurt y T.I. Esta era una compañía enfocada en soluciones de seguridad (utilizando la experiencia de Scott como ladrón).

8- No sabemos sí Cassey perdió a todos sus padres con el chasquido. Hay elementos que indican que así fue, pero hasta el momento no se ha confirmado si las teorías son correctas o no.

7- Janet, Hank y Hope desaparecieron con el chasquido de Thanos.

8- Después del Blip (el evento en el que todas las personas eliminadas con el chasquido de Thanos regresaron) muchos quedaron sin hogar. Esto porque sus casas fueron vendidas de nuevo a otros propietarios, así como perdieron sus trabajos o negocios.

9- La idea del multiverso todavía es desconocida para la gran mayoría de héroes de Marvel. Hasta el momento los únicos en el MCU que tienen idea de otras dimensiones son Peter Parker, Dr. Strange y Wong. Sin embargo, el concepto en teoría existe.

10- Una ‘Incursión’ es un evento que ocurre cuando una persona de otro universo pasa demasiado en otro ajeno, haciendo que ambas dimensiones choquen y se erradiquen. Hemos visto Dr. Strange in the Multiverse of Madness.

11- Durante un tiempo Kang no existía en ninguna otra dimensión. Esta era porque ‘El Que Permanece’ se encargó de eliminar a todas sus variantes y luego creó la TVA para evitar cualquier línea de tiempo que pudiera crear una variante nueva.

12- Después de la muerte de ‘El Que Permanece’ parece que la línea de tiempo ha sido cambiada de manera radical. Por ejemplo, la TVA parece estar bajo el control de alguna variante de Kang. Morbius tampoco recuerda a Loki.

13- Además de Loki no parece que exista otra persona que conozca la existencia de Kang o de sus variantes en el universo.

14- La existencia de otras ‘formas’ de los Vengadores ha sido confirmada. Sin embargo, no todos los universos tienen un equipo que se denomina como los ‘Vengadores’.

15- Sabemos que hay al menos una ‘incursión’ en camino, producto de los eventos en ‘Multiverse of Madness’. También parece que viajar entre dimensiones no es una habilidad tan única, considerando que hemos visto a al menos tres personas que lo pueden hacer con libertad.

