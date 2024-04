Juan Camilo, el científico colombiano que hace historia al ‘cazar’ una explosión solar con cohetes suborbitales

Juan Camilo Buitrago Casas es un científico bogotano con raíces boyacenses, que forma parte del proyecto The Focusing Optics X-ray Solar Imager (Foxsi), una misión apoyada por la NASA e instituciones japonesas, pero desarrollada por completo por la Universidad de California en Berkeley, donde realizó su doctorado en Física. ENTER.CO habló con el investigador sobre su trayectoria y el papel que desempeñó en dicha misión que dio como resultado el lanzamiento de dos cohetes sonda desde Alaska, la cual pudieron captar una explosión solar.

Juan Camilo empieza esta entrevista señalando que es hijo 100% de la educación pública. Desde su preescolar hasta su doctorado realizado en Estados Unidos. “Tuve la fortuna de hacer mi primaria y bachillerato en el colegio distrital Sorrento, digo que fue una gran fortuna, y esas aleatoriedades de la vida que te ponen en el lugar indicado en el momento indicado, porque tuve muy buenos profesores. Profesores que no solo se preocupaban por su salario, sino que estaban realmente interesados en que sus estudiantes tuvieran un futuro tranquilo y próspero”.

El investigador graduado de Astronomía de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL),asegura que desde adolescente siempre le interesó el estudio del universo. “Hubo un gran sesgo hacia las ciencias desde el colegio, no en vano, hoy por hoy somos varias personas graduadas de esas generaciones y de ese colegio que nos dedicamos a estudiar el cosmo”.

Actualmente trabaja en el Laboratorio de Ciencias Espaciales de UC Berkeley, y narra cómo ha sido ese trasegar para ser parte de uno de los equipos de investigación que estudian el Sol.

“A veces nos damos mucho palo y creemos que no damos la talla, pero realmente la damos. Uno no se da cuenta de ese nivel hasta que tiene la oportunidad de competir hombro a hombro y trabajar con personas que han sido formadas en otros lugares del planeta. Mis compañeros de salón son personas que se graduaron del MIT, de Harvard, de estos grandes nombres. Pero cuando empiezan a dictar clases me doy cuenta que muchos de los conceptos, están bien fundados. A pesar de que no fui un estudiante espectacular; fui muy regular, muy normal en la Universidad Nacional. A pesar de eso, no diría que fue fácil, pero sin ninguna duda, sentía las bases muy fortalecidas que venían de Colombia”.

El colombiano que logró ‘cazar’ una explosión solar

El pasado 17 abril la NASA reveló que dos cohetes de sonda Black Brant IX se lanzaron desde Poker Flat Research Range en Fairbanks, Alaska, durante una llamarada solar. La agencia espacial explicó que para la misión Focusing Optics X-ray Solar Imager (FOXSI) los investigadores utilizaron visión de rayos X para observar el Sol durante el evento de erupción solar enfocándose directamente en rayos X de alta energía.

Durante el lanzamiento del segundo cohete la misión de Imagen Coronal de Alta Resolución, o Hi-C , diseñada para observar una región grande y activa en la corona del Sol, pudieron observar una erupción solar.

“Todo lo que hicimos ahí fue, por primera vez, lanzar un par de cohetes que tenían en su interior telescopios diseñados y optimizados para observar al Sol. Pero lo nuevo es que lanzamos esos cohetes en el momento en el que había una explosión grande en la estrella. Y eso fue difícil, algo que nunca nadie había hecho antes”, explica Juan Camilo.

El investigador señala que este es un hito importante, ya que las explosiones solares no se pueden predecir, son como los terremotos. Sin embargo, se puede medir cuando están en su máxima actividad solar .

“El Sol es una estrella magnéticamente activa y tiene un periodo de actividad. Entonces, cada 11 años tiene alta actividad magnética, y pues, los periodos en la mitad, o sea, 5 años y medio, la actividad es mínima. ¿Qué hace el Sol cuando tiene actividad alta magnética? Tiene toda clase de explosiones. ¿Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner los dos cohetes verticales todos los días y estar listos para dispararlos”, afirma.

¿Para qué sirve esto?

El científico colombiano asegura que el objetivo es comprender mejor su comportamiento, incluyendo las erupciones solares y otros fenómenos asociados. Esto contribuye a la ciencia básica al ampliar nuestro conocimiento sobre el funcionamiento del Sol y cómo afecta al sistema solar.

Por otro lado, ayuda al desarrollo tecnológico, pues al utilizar tecnologías avanzadas, como telescopios diseñados para observar el Sol en rayos X de alta energía, estas misiones permiten adaptar y mejorar dispositivos tecnológicos para su uso en el espacio.

Así mismo, explica que el estudio de las erupciones solares y otros eventos solares violentos es crucial para comprender el clima espacial. Estos eventos pueden afectar la Tierra y sus sistemas tecnológicos, como las comunicaciones satelitales y la red eléctrica. Comprender mejor estos fenómenos permite desarrollar métodos de predicción y mitigación para proteger nuestras tecnologías y sistemas vitales.

En tanto a lo que sucede durante una explosión solar, se trata de un evento en el que grandes cantidades de material altamente energético son expulsadas desde la superficie del Sol hacia el espacio interplanetario. Este material puede incluir plasma, partículas cargadas y radiación en forma de luz y energía electromagnética. Cuando estas partículas y radiación alcanzan la Tierra, pueden interactuar con nuestra atmósfera y campo magnético de varias maneras:

La atmósfera actúa como un escudo protector al frenar muchas de las partículas y radiación, evitando que lleguen a la superficie de la Tierra en cantidades dañinas.

Te puede interesar: Te puede interesar: Colombianos crean máquina ilustradora económica y con reciclaje

El campo magnético terrestre desvía muchas de las partículas cargadas, guiándolas hacia los polos, donde interactúan con la atmósfera y crean auroras.

Sin embargo, estas erupciones solares pueden tener impactos significativos en la tecnología, especialmente en los satélites y las redes eléctricas, debido a la exposición directa a partículas y radiación de alta energía. Esto puede causar daños a equipos electrónicos y provocar interrupciones en las comunicaciones y la distribución de energía eléctrica.

Por lo tanto, entender mejor estos fenómenos solares y sus efectos en el clima espacial es fundamental para proteger nuestras tecnologías y sistemas vitales, así como para avanzar en nuestra comprensión del Sol y su influencia en el sistema solar.

Imágenes: NASA, FOXSI y Hi-C/Archivo Particular