No, no es verdad que Anonymous tenga información de Petro sobre ‘alcohol’ y ‘otros hombres’

En las últimas horas el nombre de Anonymous, el movimiento de ciberactivistas, se ha vuelto tendencia en Colombia. Esto se logró gracias a un audio de la FM que circula en las redes sociales, donde se asegura que el grupo de ciberactivistas revelará información relevante acerca del presidente Gustavo Petro.

En la mesa de trabajo liderada por Luis Carlos Vélez se escucha a los periodistas asegurando que Anonymous revelaría información acerca del presidente de Colombia y su relación con el alcohol y “con otros hombres”. ¿Es realmente cierta esta información?

A finales del mes de mayo, se destapó el escándalo sobre el dinero perdido de Laura Sarabia, ex jefe de Gabinete de la Presidencia, y su ex niñera Marelbys Meza. Posteriormente, los audios de Armando Benedetti hablando del dinero con el que se había realizado la campaña política del presidente, salieron a la luz. Fue entonces cuando Anonymous usó su cuenta de Twitter para enviar un mensaje a Colombia.

“Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, financió parte de la campaña del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro. Euclides Torres es el líder del grupo empresarial y político conocido como «Clan Torres». Clan, cercano al ex embajador Benedetti” se leía en el trino de Anonymous.

