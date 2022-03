Anonymous hackea a Roscosmos y a 300 sitios asociados al gobierno ruso

Internet no deja de ser un campo de batalla entre Ucrania y Rusia. Con un «ejército» de 289.000 ciudadanos que voluntariamente han decidido organizarse para atacar cibernéticamente los sitios web de instituciones relacionadas con el gobierno de Vladimir Putin, y Rusia, por su parte, afectando centrales de energía que han comprometido la conexión a este servicio; Alp Toker, director de NetBlocks, aseguró en entrevista que en Ucrania al menos el 20 % de la conectividad está comprometida.

A lo anterior se le suma el reciente llamado que hizo Elon Musk a los ucranianos de camuflar las antenas de Starlink y usar su servicio únicamente en momentos críticos, debido al riesgo de que Rusia intercepte y rastree la actividad de sus usuarios.

La anarquía y la violación a la privacidad reina en el ciberespacio y Anonymous es otro actor crucial en esta guerra. A nueve días de una guerra declarada, el grupo de hackers sigue activo, y a través de su cuenta de Twitter, se atribuyó la filtración de nombres, teléfonos, números de pasaportes y de otros datos personales de 120.000 militares que han ido a combatir en Rusia.

Además de eso, hasta el pasado 27 de febrero el colectivo también habría vulnerado más de de 300 sitios web vinculados al Estado ruso, incluida la infraestructura de red de los satélites espías de Rusia, filtrando de esta forma documentos confidenciales de Roscosmos.

Aunque el gobierno ruso niega que cualquiera haya logrado hackear los sistemas de la agencia espacial rusa, NB65 (otro grupo de ciberactivistas asociado a Anonymous) asegura incluso que algunos archivos con imágenes satelitales e información sobre el Sistema de Monitoreo de Vehículos de la agencia espacial, fueron eliminados.

JUST IN: Hacking group ‘NB65’, affiliated with #Anonymous has shut down the Control Center of the Russian Space Agency ‘Roscosmos’. #Russia has no more control over their own Spy-Satelites. #OpRussia#OpKremlin #FreeUkraine #FckPutin pic.twitter.com/1iZBDN48rw

— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) March 1, 2022