Las páginas web que Anonymous ha hackeado en Rusia

En los conflictos de los últimos tiempos, Internet ha sido un frente de guerra más y Anonymous uno de sus protagonistas más relevantes. En la guerra que se lleva a cabo en Ucrania, los ciberactivistas han dejado claro su bando y según una publicación en su cuenta de Twitter, han decidido declararle le guerra al gobierno de Rusia.

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine

— Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022