Anonymous advierte más filtraciones del gobierno Petro

A raíz del escándalo que se originó cuando la revista Semana reveló un audio del ex embajador Armando Benedetti, donde hace varios señalamientos de corrupción en la campaña presidencial de Gustavo Petro, el ‘grupo’ de hackers y ciberactivistas Anonymous amenazó con filtrar (más) información del mandatario.

Cabe señalar que, según el audio el exembajador en Venezuela habló de recursos por unos 15.000 millones de pesos que fueron puestos a disposición de la campaña electoral de Petro; sin embargo, el audio no solo revela las amenazas que le hace a su interlocutora, Laura Sarabia, exjefa de gabinete y quien fue retira del cargo, por el escándalo de su niñera, sino que reclama cómo ésta y el presidente lo han «humillado» y no han accedido a sus pretensiones, como haberlo nombrado ministro de Defensa.

Por su parte, el presidente Petro, le respondió a través de su cuenta de Twitter en donde aseguró que su campaña electoral no recibió dinero del narcotráfico ni su Gobierno ha hecho nada ilegal.

«Yo no acepto chantajes, ni veo la política como un espacio de favores personales», puntualizó en su trino.

Después de trinar y responderle a su exembajador, Petro publicó una foto con su hija Sofía Petro en el que escribió “¿Intranquilos? ¡Qué va!”.

Al parecer este tuit despertó la indignación del grupo Anonymous, que como dijimos inicialmente, es un colectivo de hackers y ciberactivistas anónimos conocido por realizar grandes filtraciones en casos políticos.

Anonymous escribió: “No sé… No estaría tan tranquilo, querido presidente”. Antes habían publicado: ¿Todo está bien en casa, Gustavo Petro»?

Colombia is a country mistreated by violence, corruption and the indifference of its government, a government even worse or equal to the previous one.#Anonymous @YourAnonOne @YourAnonStory @YourAnonRiots @AnonOpsSE @Anonymous_Link pic.twitter.com/pDK0PGftCz

— Anonymous (@YourAnonNewsESP) June 5, 2023