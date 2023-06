La nueva función de Spotify te permitirá escuchar música sin conexión a internet

Gracias a plataformas como Spotify, Deezer y Apple Music tenemos acceso a millones de canciones, podcast y archivos musicales. Una de las grandes ventajas de estas plataformas es que no consumen tanto espacio en nuestros celulares como en los tiempos en que debíamos descargar las canciones directamente. Sin embargo, no todo es color de rosa, cuando te quedas sin conexión a internet, te quedas sin música.

Spotify ha anunciado una nueva función que llegaría a salvar la vida de quienes no tienen una cuenta premium y/o los usuarios que pierdan la conexión a internet. Al igual que YouTube Music, Spotify te permitirá disfrutar de horas extra de música mientras regresa de nuevo la conexión a tu dispositivo.

La nueva función que llegará a la plataforma lleva el nombre de ‘Tu mezcla sin conexión’ (Your offline Mix), así lo explicó Daniel Ek, CEO de la compañía. Aunque aún hay varios detalles sin revelar como la fecha de lanzamiento, podemos estar seguros de que se trata de una opción para escuchar música sin conexión. Pero, Spotify ya nos permite escuchar música sin conexión, entonces, ¿cuál es la diferencia?

Actualmente, Spotify nos permite escuchar música sin conexión siempre y cuando descargues las canciones, podcast o playlist que deseas disfrutar en cualquier momento sin necesidad de conexión. Entonces, si eres distraído y olvidas descargar la música y no tienes una cuenta premium, cuando te quedes sin conexión te quedarás sin acceso a las canciones. Con la nueva función, Spotify se encargará de descargar las canciones por ti.

Si te quedas sin internet o sin datos, podrás acceder a ‘Tu mezcla sin conexión’, la cual ha creado la plataforma previamente con las canciones que hayas escuchado recientemente. Aunque Daniel Ek no dio información de cuántas canciones estarán disponible en esta playlist, podemos hacernos a la idea de que serán listas extensas, basados en la captura de pantalla compartida por el CEO. En ella se observa que la playslit sin conexión tiene una duración de 3:30 horas, lo que equivale a unas 20 o 30 canciones.

We’ve been testing out a new feature called «Your Offline Mix» – a playlist designed for those times when you might not be online ✈️

What do you think? pic.twitter.com/9so0FZMRPX

— Daniel Ek (@eldsjal) June 8, 2023