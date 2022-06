SONOS Roam: Excelente calidad a costa de practicidad

SONOS es una marca de equipos de audio que cada vez tiene más presencia en Colombia. Para los amantes de un sonido de calidad su llegada al país al menos prometía una mayor oferta al momento de buscar el próximo parlante inteligente. Y uno de los productos más recientes que llegó al país es su SONOS Roam, un parlante inalámbrico que vendría a ser el equivalente de los Sony Extra Bass.

La cosa con SONOS es que cuando debutó en el país con su línea One quedé con la impresión de que, a cambio de una muy buena calidad de sonido, tenías que sacrificar algo de practicidad y un poco más de dinero. Una sensación que se mantiene con la línea Roam: un excelente equipo para escuchar música, pero que pide algunos sacrificios para esto.

Sónido y tiempo de vida

El SONOS Roam es un parlante inalámbrico relativamente pequeño y bastante portable (168 x 62 x 60 mm y un peso de 430 gramos). No solo ayuda su tamaño, sino que tres de sus caras están hechas con una goma que hace sea muy fácil ponerlo en cualquier superficie. Esto combinado con IP67 de resistencia al agua. El parlante también cuenta con conectividad WiFi 802.11b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC y quedé altamente impresionado por la calidad y alcance de conexión que tiene, siendo capaz de reproducir sin mayores problemas con el modem en el otro extremo de la casa.

Lo que es algo bueno, porque SONOS demuestra una vez más que en lo que a calidad respecta es el líder actual en el país. El parlante viene equipado con dos amplificadores de clase H, con un Mid-woofer y tweeter de 16 mm para altas frecuencias. Si a esto le sumamos el algoritmo de SONOS el resultado es una calidad de sonido que se diferencia de los parlantes inalámbricos: no hay distorsiones en el sonido (independiente de la orientación de los parlantes) e incluso cuenta con la tecnología True Play que, en la teoría, identifica el espacio en el que está siendo reproducido el sonido e intenta adaptar las ondas.

Aquí está el primer ‘pero’ que le encontramos al SONOS y es que es un parlante muy direccional. Perfecto para mover del escritorio a la cocina y con una excelente calidad mientras que la salida te principal esté dirigida a ti… no tan impresionante en campo abierto y con grandes grupos de personas.

El tiempo de vida también es bastante impresionante. En nuestras pruebas le pudimos sacar más de 12 horas de reproducción sin interrumpir con una carga de 100%. Entre tandas de reproducción tienes fácilmente varios días. Por desgracia no tienes una manera real de saber cuánta batería le queda (excepto por la app, pero es otro tema). En temas de carga tienes un puerto de tipo C o también puedes comprar el cargador inalámbrico.

“Hey Sonos”

Un pequeño desvío para recordar que ahora Sonos también tiene un asistente de voz. Y la cosa es que en estos momentos tiene muy pocas ventajas. Quizás lo más llamativo es que usa la voz de Giancarlo Esposito (Gus en Breaking Bad) lo que le da un tono mucho menos ‘robótico’ a las respuestas y, seamos honestos, simplemente es cool.

Lo malo es que solo responde en inglés, lo que significa que tienes que confiar no solo en tus conocimientos del idioma, sino además en no tener un acento bastante grueso. También es importante mencionar que sus comandos son bastante limitados: parar, reproducir, subir el volumen o incluso te puede decir cuál es el nombre de la canción que estás reproduciendo. El asistente se activa con ‘Hey, Sonos’ y en nuestras pruebas no tuvo mayor problema reconociendo los comandos.

SONOS Roam también es compatible con el asistente de Google y con Alexa. Por desgracia, debido a las limitaciones regionales, es imposible configurar cualquiera de estas dos opciones a través de su aplicación… lo que significa que por ahora te quedas en plan bilingüe si quieres pausar la música ¿Al menos puedes practicar el inglés?

Ecosistema cerrado: la piedra en el zapato de Sonos

Muchos comparan a menudo a Sonos con Apple y puedo ver la razón: aunque tiene productos de primer nivel, su utilidad se ve mutilada por un ecosistema cerrado. En el caso del SONOS Roam no basta únicamente con conectar el parlante a un equipo, sino que debes utilizar la app de SONOS para reproducir música. No solo esto, sino que el dispositivo a utilizar y el parlante deben estar conectados a una misma red de Internet sin una alternativa para simplemente utilizar la opción de Bluetooth. ¿Mencionamos ya que no puedes transmitir música desde servicios como YouTube Music, sino que debes ingresar desde tu YouTube Música en la app de Sonos y acceder a tus listas o realizar las búsquedas desde allí?

Lo que esto significa es que dentro de la Casa el Sonos es lo más versátil que tienes, pero una vez sales del alcance de tu Modem es más o menos imposible de usar. En lugares públicos debes rogar con tener una red pública… lo que no parece como el mejor uso para un parlante inalámbrico. Lo que es una lástima, porque es este elemento lo que lo limita como una recomendación a ciegas. En vez de eso, sugerimos el ROAM si estás buscando un parlante fácil de mover dentro de una misma red y con excelente calidad de sonido. Un nicho bastante pequeño, en especial si le sumamos su precio de 899.000 pesos en Colombia (disponible en puntos de venta como Alkosto). ¿Calidad o practicidad? Esa es la pregunta que el SONOS Roam te hace

Imágenes: SONOS