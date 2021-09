Hammerhead True Wireless: mucho RGB, poco brillo

Me he convertido en un fan de las soluciones de sonido de Razer. Para ser justos, la compañía siempre ha entregado muy buenos periféricos para jugar, pero líneas como sus audífonos Barracuda X me convencieron de que en temas de audio no se quedaban atrás. Por eso, cuando tuve la oportunidad de probar sus audífonos inalámbricos tipo airpod, los Hammerhead True Wireless de nueva generación, estaba genuinamente emocionado. Nunca he sido muy fan de estas soluciones, pero en el caso de celular siempre me han parecido perfectos para escuchar música mientras haces ejercicio o tomar llamadas.

Sin embargo, los Hammerhead True Wireless me han dejado con la duda de si son la mejor opción para el público al que apuntan. No me malinterpreten. No son unos malos audífonos. Es solo que en las dos áreas en los que deberían brillar terminan en un punto en medio incomodo que no termina de convencer. No son unos periféricos casuales asombrosos, así como tampoco son el accesorio Gamer obligatorio para los fans de los títulos móviles.

Gamer… pero ni tanto

Comencemos por la principal razón por la que comprarías unos audífonos de Razer: poder jugar. Los Hammerhead True Wireless se destacan por dos cosas de acuerdo con el fabricante: su modo de juego que reduce la latencia y la personalización.

Empecemos por el primero. Los Hammerhead True Wireless cuentan con un modo que, en teoría, reduce la latencia de los audífonos. El problema es que esto no crea una experiencia más rápida de audio en comparación otras opciones en el mercado, sino que apenas la sincroniza con otras alternativas ya existentes. Lo que queremos decir con esto es que si tienes uno airpods de última generación notarás mucho más la latencia en el modo normal.

Luego está el hecho de que los audífonos cuenten con RGB. Eso permite configurar luces al momento de escuchar música. La opción de patrones es bastante tradicional, con la posibilidad de que sigan el ritmo de la música que estás escuchando. Es un detalle que para aquellos amantes de los colores será un punto de valor estético importante, mientras que para otros puede ser un elemento detrimental. En lo personal hay otras ausencias que hubiera cambiado de gusto por menos luces… pero algunos pueden argumentar que se trata de un tema de gustos. Por desgracia no hay forma de desactivarlos, en caso de que quieras escuchar música de una manera un poco más discreta.

La app sigue sin convencer

La App móvil de Razer para sus dispositivos de audio no ha sido mi parte favorito de mis accesorios. Los Hammerhead True Wireless no han cambiado mucho mi experiencia. Creo que mi primer problema está en el que necesitas emparejar los audífonos cada vez que cierras la app, en casi de que quieras modificar algo o cambiar alguna configuración.

Pero luego están las opciones de personalización disponibles. La app no deja mucho campo para verificar qué está ocurriendo o qué puedes hacer. Tienes la opción de cambiar el ecualizador, activar la cancelación de sonido o reasignar las opciones táctiles. También puedes cambiar de dispositivo conectado, pero el problema es que necesitas emparejarlo con el nuevo antes de poder hacer el cambio… haciendo de la opción un atajo completamente inútil.

Quizás mi mayor frustración está en la falta de opciones para verificar problemas con el audio. Por ejemplo, en el caso de mis Hammerhead True Wireless en algún momento el audio de uno de los audífonos comenzó a sonar mucho más bajo que el del otro. Sin opción para resetear la configuración o poner verificar el estado del audio, me quedé sin mayor alternativa que probar en otros dispositivos… sin finalmente encontrar una solución.

No destaca tampoco por fuera de lo Gamer

La cosa es que, al menos si lo comparamos con otros audífonos inalámbricos en el mercado, los Hammerhead True Wireless no ofrecen algo que sea particularmente diferente. Una cosa que, por ejemplo, nos hace falta es la posibilidad de conexión con múltiple dispositivo. Como mencionamos antes, es posible utilizar la opción de conexión rápida. El problema de esta función es que: requiere tener la app de Audio de Razer en ambos dispositivos (lo que significa también que no funciona con dispositivos bluetooth que no tengan la posibilidad de descargar la app). También significa que tienes que sincronizar el dispositivo de nuevo… lo que significa que tienes que tener el case a la mano.

La calidad de sonido tampoco es particularmente asombrosa. Está al mismo nivel que la mayoría de audífonos inalámbricos de última generación. La calidad es bastante buena y el sonido es claro, aunque probando en diferentes dispositivos nos dimos cuenta que la calidad también varía mucho del tipo de dispositivo. Lo que no sería tan problemático, si la aplicación ofreciera mayores posibilidades de configuración. La cancelación de sonido es buena, aunque sin duda no es la ideal al momento de jugar y si quieres inmersión total lo mejor es apostar por unos cascos Gamer en vez de este tipo de audífonos.

El resultado final son unos accesorios que son buenos. No me malentiendan. Pero es difícil recomendarlos para jugar, cuando no entregan una experiencia que se sienta lo suficientemente diferente para hacer la diferencia. Tampoco es fácil recomendarlos si solo los quieres para salir a trotar, pues no tienen muchas funciones que otras opciones en el mercado sí cuentan.

En Colombia puedes encontrar los Hammerhead True Wireless de $933.900 pesos.

Imágenes: Razer