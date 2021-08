Razer Barracuda X: los audífonos para jugar definitivos

Conocemos a Razer por sus accesorios para jugar. El fabricante se ha hecho fama por ser de los favoritos al momento de cotizar los elementos faltantes de la estación de juegos de ensueño. Y quizás no haya una mejor muestra de la manera en la que entienden qué necesitamos jugadores que sus audífonos los Razer Barracuda X.

Se trata de unos audífonos cuyo principal punto a favor son los versátiles que son. En la caja encontrarás los Razer Barracuda X y, más importante, un adaptador USB inalámbrico que permitirá conectar tus audífonos a todo tipo de dispositivos. El adaptador como tal tiene una entrada de tipo C y es compatible con PC, equipos Android, PlayStation e incluso una Nintendo Switch. Esto le da una versatilidad que la pone por encima de otras opciones de tipo inalámbrico que utilizan el Bluetooth y, a menudo, requieren de un adaptador adicional.

No solo esto, sino que además cuenta con un puerto y cable de tipo Jack para aquellos dispositivos con los que no es compatible de manera inalámbrica. También tiene un micrófono removible, de manera que puedes utilizarlo como audífonos o como headset completo.

Por supuesto, algunos pueden cuestionar la ausencia de Bluetooth. Y es cierto que otras opciones en el mercado, no tan lejanas de precio, se pueden conectar no solo a 4 tipo de dispositivos. Pero hay algo ideal en simplemente conectar el adaptador y no tener que lidiar con reconocimiento de dispositivos, con apagar y prender el bluetooth para seleccionar el headset a utilizar… es una solución práctica y hay que dar puntos a Razer por eso.

Pero, quizás más impresionante, sea la calidad y el rango de alcance que tiene. A diferencia de los audífonos con conexión con Bluetooth, que necesitan el adaptados a la vista y con pocos obstáculos, el conector de los Razer Barracuda X funciona a la perfección escondido detrás de una torre o debajo de una pila de libros. Me sorprendió mucho poder mantener la conexión de audio saliendo de la habitación hasta la sala y, según mis experimentos, tienen un rango de hasta 9 metros con obstáculos.

En temas de diseño, Razer apostó por algo bastante tradicional. El headset es completamente negro y no tiene algún elemento en diseño que se aventure por terrenos desconocidos. Para ser honesto, es algo que prefiero. No RGB, no luces que me hagan parecer como una discoteca andante mientras que juego. Para ser honesto, se camuflan perfectamente como unos heasets normales (en especial cuando le quitas el micrófono).

Te puede interesar: Asus Rog 5: un monstruo de celular gamer

Los cascos tienen un diseño ergonómico que se ajusta bien a la cabeza y hace que llevarlos en una malea no requiera de jugar mucho con el espacio. La banda, de hecho, es bastante flexible lo que puede evitar dolores de cabeza y anticipa una durabilidad mucho mayor. En general los headset Barracuda X son bastantes cómodos para usar, aunque el único punto negativo a mencionar es que los cojines están hechos con espuma y no cuero sintético (que suele ser la elección en estos headsets de alto nivel) por lo que el calor se acumula después de un par de horas.

Los controles son bastante sencillos: tienes un botón para calibrar el volumen, botón de encendido y botón de mute en un mismo lugar. El botón de volumen es algo sensible y nos habría gustado alguna opción más rígida, pues a menudo me encontré con el sonido a toda potencia cuando regresaba a ellos. Hay una luz que indica cuando el headset está encendido y que toma color rojo cuando la batería está a punto de agotarse y que titilea cuando está menor al 105, pero por desgracia no hay mayor indicador de la duración de la misma lo que puede presentar un problema. Por fortuna la independencia del Barracuda X es bastante óptima, con nuestras pruebas manteniéndose entre las 20 y 22 horas con carga completa.

En temas de calidad de sonido es bastante sólido. El material y diseño no permiten aislar de todo el sonido, pero con un 80% de sonido la inmersión es suficiente como para poder jugar. También viene con mucha potencia, gracias a la construcción de tres capas de parlantes que separan el sonido. El micrófono es competente. No ideal para hacer streaming o grabar audio, pero con la calidad para partidas en línea.

Por último, está su precio. El Baracuda X puede ser conseguido por un costo de 99 dólares a través de Amazon, lo que es un costo bastante accesible si consideramos su versatilidad y funciones.

Imágenes: Razer