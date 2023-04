¿El fin de los smartphones?, así es Humane IA, el dispositivo que proyecta imágenes en la mano

Aunque los grandes fabricantes de teléfonos siguen apostando al mercado de smartphones, Humane, una startup estadounidense dedicada a la Inteligencia Artificial, acaba de desarrollar un dispositivo que llegaría para fulminar a los celulares. El dispositivo, que lleva el nombre de ‘Humane IA’, es un clip que se puede enganchar a la ropa, ¿cómo funciona?

El gadget que se engancha a cualquier prenda, trabaja con inteligencia artificial y, a diferencia de los smartphones, no cuenta con una pantalla, sino que proyecta la información. Es decir, Humane IA proyecta las imágenes o información en la palma de tu mano, en la pared, en una mesa o en cualquier superficie.

Por supuesto, lo primero en lo que pensamos es en que Humane IA necesita estar conectado a otro dispositivo, lo cierto es que es un gadget independiente. No requiere de conexión a celulares, relojes u otro tipo de dispositivos. Eso sí, la compañía no explicó dónde se almacenará la información pero parece estar conectada a la nube.

Humane IA realiza varias funciones que ya encontramos en los smartphones pero también trae nuevas herramientas bastante útiles. Podrás recibir llamadas que verás en la palma de tu mano, tomar fotografías con su pequeña cámara que además identifica objetos y realizar traducciones en tiempo real. Esta última función, no solo traduce lo que dices, sino que además emite la traducción con tu propia voz. Entonces, parecerá que sabes francés, italiano o mandarín, gracias a la tecnología del Humane IA.

El nuevo dispositivo cuenta con luces LED que indican cuando “está escuchándote” o simplemente emitirá una luz para informarte de que tienes una nueva notificación. Además, Humane IA estaría en la capacidad de ayudarte a evitar alimentos que son dañinos para tu salud.

Bethany Bongiorno e Imran Chaudhri, dos extrabajadores de Apple, son los creadores detrás de Humane IA. El nuevo dispositivo fue presentado en una charla TED donde Chaudhri hizo la demostración del dispositivo con una llamada en tiempo real. Así mismo, puso una barra de chocolate delante del dispositivo y éste le informó que no debería comerla, pues contenía mantequilla de maní a la que Chaudhri es alérgico.

Por ahora, no hay información sobre una posible producción masiva de estos nuevos dispositivos. Sin embargo, no hay duda de que el Humane IA propone nuevos retos para los fabricantes de smartphones.

@humane‘s device helping you decide what you can and cannot eat based on knowing your preferences and dietary restrictions. pic.twitter.com/PFwEAsNxDI

— Michael Mofina (@MichaelMofina) April 21, 2023