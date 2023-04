Cómo desactivar el micrófono de tu celular para que Google no escuche lo que dices

Seguramente has escuchado, en varias ocasiones, que tu celular escucha lo que hablas, usando dicha información para mostrarte anuncios y publicidad relacionados con tus conversaciones. Aunque esto no se ha podido confirmar o desmentir, hay una opción que te permite desactivar el micrófono para que, al menos Google, no escuche lo que hablas.

Lo primero que debes saber es que, al deshabilitar esta opción, según los reglamentos de Google en cuanto al uso del micrófono, le estás quitando la posibilidad a Google de usar tu voz para entrenar su asistente virtual. No es como que ya no podrás usar el asistente, simplemente, Google no recolectará las conversaciones que tengas. Así mismo, hay quienes aseguran que, al deshabilitar esta función, bloqueas el micrófono para que, ni el dispositivo, ni Google sepa lo que hablas a tu alrededor.

Te enseñamos cómo deshabilitarlo.

Primero, debes dirigirte a Google, el navegador de tu celular. En la parte superior derecha, verás la cuenta que tienes vinculada; la reconocerás por la letra mayúscula en la mitad o una imagen que hayas establecido con anterioridad. Pulsa allí. Se desplegará un nuevo menú donde encontrarás el botón ‘Administrar tu cuenta de Google’ pulsa esta opción.

Google te llevará a una nueva página donde podrás ver las diferentes opciones que tiene el navegador para controlar tus cuentas. En la parte superior, encontrarás el apartado ‘Datos y privacidad’, pulsa esta opción. Luego deberás bajar entre las opciones hasta encontrar ‘Configuración del historial’ y allí, seleccionar la opción ‘Actividad web y de las aplicaciones’.

Al entrar al nuevo menú de ‘Controles de actividad’, deslizando hacia abajo, verás el apartado de ‘Actividad web y de aplicaciones’ y en la sección de ‘Configuración secundaria’ encontrarás la opción ‘Incluir la actividad de voz y de audio’. Deberás dejar esta opción desactivada, pues está ligada con el micrófono de tu teléfono.

¡Y listo!

Imágenes: capturas de pantalla ENTER.CO / Priscilla Du Preez vía Unsplash