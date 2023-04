Así es la pistola inteligente con reconocimiento facial 3D, ya está a la venta

Una compañía fabricante de armas creó una pistola inteligente de 9 milímetros, que se bloquea cuando identifica que ya no está en tu mano; la Biofire, como la han bautizado, tiene identificación de huellas dactilares y reconocimiento facial 3D.

La pistola inteligente tiene un sistema que permite registrar a las personas que elijas, es decir solo la podría manipular aquel usuario que tenga la autorización. De acuerdo con el fabricante, el arma sería muy segura ya que, por ejemplo, niños o delincuentes no la podrían disparar.

“Los sistemas capacitivos de identificación de huellas dactilares y reconocimiento facial 3D de última generación verifican de forma independiente tu identidad para que tu arma de fuego siempre te reconozca, incluso si usas guantes o cubrebocas”, explica la compañía.

The second you put down the Smart Gun, it instantly relocks. Live from the Safety and Testing Facility at #Biofire HQ, we dive into the #safety features of the #BiofireSmartGun.

Learn more at https://t.co/t9vuFNWYVw#9mm #todayIlearned #technology pic.twitter.com/paikPIIav7

— Biofire (@BiofireUSA) April 21, 2023