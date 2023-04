La inteligencia artificial ‘My AI’ de Snapchat yo no es exclusiva y está disponible para todos

Snapchat anunció que su inteligencial artificial, ‘My AI’ se está desplegándose para todos los usuarios de la plataforma de mensajería instantánea. Además reveló funciones nuevas y mejoradas. ¿Qué trae de nuevo?

Cabe recordar que el chatbot de Snapchat fue lanzado hace dos meses, pero solo era para usuarios de Snapchat+. Desde su presentación la compañía había estado realizando ajustes y mejoras, ya que en ocasiones generaba respuestas inapropiadas.

Say hi to My AI, our new chatbot located at the top of your chat. Write a song for your bestie who loves cheese, find the best IYKYK restaurant, or Snap it a photo of your garden to find the perfect recipe. Now free for all Snapchatters. #SnapPartnerSummit pic.twitter.com/U2KdozuWQz

— Snapchat (@Snapchat) April 19, 2023