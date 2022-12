Carros eléctricos le dicen adiós a la radio AM ¿Por qué?

Fabricantes de carros eléctricos han dejado de incluir radio AM. Compañías como BMW, Audi y Tesla han sido las primeras en decirle adiós al medio de radiocomunicación que se transmite con amplitud modulada. ¿La razón?

La principal causa para no incluir radio AM es porque estos vehículos tienen un tren de transmisión eléctrico que al funcionar con baterías genera interferencias electromagnéticas (EMI). Según la revista Science, esto provoca “estática, crujidos, sonidos distorsionados y zumbidos. Si las dos señales están en oposición directa entre sí, la señal AM puede cancelarse por completo y, a medida que se construyen motores eléctricos más potentes, la interferencia con la radio AM solo aumenta”.

Sin embargo, algunos fabricantes siguen otorgando esta función en un par de carros como lo hace Ford, General Motors y Stellantis, que actualmente tienen vehículos eléctricos con receptores de onda media; aunque no sería por mucho tiempo. Recientemente, Ford anunció que dejará de integrar radio AM en su camioneta eléctrica F-150 en 2023.

Así mismo, BMW anunció que eliminará la radio AM a partir de su sedán i3 2014, argumentando que esta señal frustra a los clientes. “En lugar de frustrar a los clientes con una recepción y un ruido inferiores, se tomó la decisión de dejarlo fuera de los vehículos que cuentan con tecnología eDrive”.

Te puede interesar: Nissan fabricará carros eléctricos que generan su propia energía

Hay quienes abogan porque no se elimine este medio de radiocomunicación que se transmite con amplitud modulada. Según, The New York Times, los expertos creen que podrían eliminar algunas interferencias de radio AM agregando blindaje a los cables y componentes de cableado, y aumentando el aislamiento alrededor del motor eléctrico. No obstante, “esto aumentaría el costo y el peso del automóvil.

Por su lado, la Science explica que los ingenieros han intentado eliminar la interferencia electromagnética en los radios de los automóviles. “En los primeros días de los autos a gasolina, los ingenieros intentaron proteger la radio AM de la interferencia causada por el motor del ventilador del calentador”.

La eliminación de la radio AM, no es un tema que solo podría interesarle a los fabricantes. El 1 de diciembre de 2022, el senador estadounidense del Partido Demócrata, Ed Markey, envió una carta a 20 fabricantes de vehículos eléctricos, pidiéndoles que continúen incluyendo radios AM en sus vehículos y planteando la cuestión de agregar blindaje electromagnético. Además pidió que respondieran a la misiva antes del 22 de diciembre del presente año.

“A pesar de las innovaciones como el teléfono inteligente y las redes sociales, la transmisión de radio AM/FM sigue siendo el mecanismo de comunicación más confiable, gratuito y accesible para que los funcionarios públicos se comuniquen con el público en tiempos de emergencia”, explicó el Senador demócrata.

Te puede interesar: 6 mitos de los carros eléctricos explicados por un experto

Por su parte, las estaciones de radio tampoco están de acuerdo con la eliminación de la radio AM, manifestado que durante “el desastre natural huracán Katrina no hubo Wi-Fi ni recepción celular y que su estación fue la única capaz de proporcionar información vital sobre los esfuerzos de rescate”, manifestó la estación WWL de Nueva Orleans.

“Es mortal para nosotros porque la mayoría de nuestra audiencia está en el manejo de la mañana y en el manejo de la tarde, cuando la gente va a trabajar y regresa del trabajo, y si no estamos allí en su automóvil, no existe”, dijo Ron January , gerente de operaciones de WATV-AM, una estación contemporánea para adultos en Birmingham, Ala, al The New York Times.

Imagen: Antonio_Diaz