Cómo descargar e instalar la última versión de WhatsApp Plus Original 2024

Esta guía te muestra cómo descargar la última versión de WhatsApp Plus en dispositivos Android. También te advierte de los riesgos de usar esta app.

WhatsApp Plus es una versión modificada del WhatsApp normal; debes saber que esta versión no fue desarrollada por la misma compañía y no puedes conseguirla en la Play Store. Sin embargo, a muchos usuarios de Android les gusta porque tiene muchas más opciones.

Con la versión Plus, puedes cambiar tu aplicación de formas que la normal no permite. Puedes ocultar el “escribiendo”, detener los mensajes de ciertas personas, personalizar la aplicación con colores y fuentes diferentes y usar avatares divertidos, entre otras opciones. Además, no tiene anuncios, algo que gusta a mucha gente.

Para obtener WhatsApp Plus, tienes que descargar un archivo especial y permitir que tu teléfono instale aplicaciones de otros lugares que no sean Play Store. Después, podrás utilizar todas las funciones adicionales.

Pero ten cuidado. WhatsApp Plus no es tan seguro como WhatsApp normal. Utiliza ordenadores diferentes para funcionar, lo que podría facilitar el ataque de personas malintencionadas. Además, si WhatsApp se entera de que lo usas, podría dejar de funcionar tu cuenta.

Cómo conseguir WhatsApp Plus:

Visita la web de confianza waplusapps.com para descargar WhatsApp Plus. Descarga la última versión original desde aquí tocando el botón de descarga para obtener el archivo APK en tu teléfono. Antes de instalar, abre la app Configuración de tu teléfono y ve a la sección Seguridad o Privacidad . Busca la opción llamada “Fuentes desconocidas” o “Instalar apps desconocidas” y actívala. Es posible que el teléfono emita una advertencia de seguridad, pero activar esta opción es necesario para instalar WhatsApp Plus. Localiza el archivo APK que has descargado, normalmente en tu carpeta Descargas , y toca sobre él para iniciar la instalación. Sigue las instrucciones pulsando “Instalar” y espera a que se complete la instalación. Una vez instalada, busca el icono WhatsApp Plus en tu pantalla de inicio y abre la aplicación. Introduce cuidadosamente tu número de teléfono y espera a que se te envíe el código de verificación. Introduce el código de verificación en la aplicación cuando te lo solicite. Escribe tu nombre y, si lo deseas, añade una foto de perfil tocando el círculo vacío para elegir o hacer una foto. WhatsApp Plus está disponible en cuatro versiones de color: Verde, Rojo, Rosado, y Morado . Elige el que más se adapte a tu estilo. Para las versiones en color, descargarlas desde los enlaces proporcionados: Versión Verde, Versión Rojo, Versión Rosado, y Versión Morado para que coincida con tu preferencia.

Por qué usar WhatsApp Plus puede ser arriesgado

WhatsApp dice que usar aplicaciones creadas por otras personas puede hacer que bloqueen tu cuenta. Puede ser por poco tiempo o para siempre. He aquí por qué es peligroso:

No es seguro para tus secretos: la gente mala podría colarse en tus chats y robar tu información privada. Sin protección: el verdadero equipo de WhatsApp no vigila WhatsApp Plus para mantenerlo seguro. Perder tu cuenta: es posible que no puedas usar WhatsApp en absoluto si te pillan usando WhatsApp Plus. Perderte las actualizaciones: no recibirás las nuevas funciones de seguridad que añade el verdadero WhatsApp. Peligro de virus: la versión Plus podría tener cosas dañinas que pueden dañar tu teléfono. Amigos en peligro: si tu WhatsApp Plus no es seguro, también podría causar problemas a tus amigos.

Qué hacer si bloquean tu cuenta

A veces, WhatsApp puede bloquear tu cuenta si cree que estás usando WhatsApp Plus. No te preocupes. Esto es lo que puedes hacer:

Espera un poco: si se trata de un bloqueo breve, puede que tu cuenta vuelva a funcionar en unas horas o días. Utiliza WhatsApp normal: elimina WhatsApp Plus y descarga el WhatsApp oficial desde Play Store. Ponte en contacto con WhatsApp: envía un correo electrónico al soporte de WhatsApp. Explica que no vas a utilizar más la versión Plus. Sé sincero: comenta a WhatsApp que no sabías que el uso de la versión Plus iba contra las normas. Promete que te ceñirás a la app oficial. Comprueba tu número: asegúrate de que tu número de teléfono es correcto cuando vuelvas a configurar la aplicación oficial. Sé paciente: puede llevar algún tiempo, pero por lo general, puedes recuperar tu cuenta si sigues las reglas.

WhatsApp Plus puede parecer genial con sus funciones adicionales, pero es importante pensárselo bien antes de usarlo. El WhatsApp oficial es más seguro y mantiene tus mensajes más privados. Aunque es tentador probar cosas nuevas, tu seguridad online es realmente importante.

Si decides utilizar WhatsApp Plus, ten mucho cuidado. No compartas información personal y prepárate para volver al WhatsApp normal si es necesario. Recuerda, estar en contacto con amigos y familiares es genial, pero mantener tu información segura es aún más importante.

Imagen:WhatsApp Plus