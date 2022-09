Windows Defender enloqueció, dice que Google Chrome es malicioso

No, no es un chiste, Windows Defender enloqueció y está diciendo que Google Chrome y otras aplicaciones son de origen malicioso. Así que si te aparece un mensaje de amenaza bajo el nombre ‘Win32/Hive.ZY’ no te preocupes que no eres el único.

Todo indica que se trata de un fallo que comenzó a reportarse en redes sociales y en foros. Entre ellos en perfiles de Reddit, donde los usuarios confirmaron la presencia de este error por parte de Windows Defender. De hecho, la misma empresa Microsoft confirmó que este error está ocurriendo, por lo que se espera que pronto pueda salir una actualización de Windows Defender.

Según los reportes de los usuarios, la notificación de esta alerta es bastante persistente y no deja de aparecer. Incluso si se ignora, el mensaje vuelve a aparecer porque el sistema detecta si la aplicación está en segundo plano. Este error parece saltar para versiones desde Windows 8.1 y en adelante. También aparece en Security Essentials para Windows Vista y Windows 7. La alerta en sí es por una amenaza que contiene actividad sospechosa. Este se usa para marcar archivos potencialmente maliciosos, en especial aquellos descargados desde correos electrónicos. Entonces, lo que sucede es que Windows Defender detecta cualquier aplicación que esté basada en Electron o en Chromium, por lo que navegadores como Edge y Google Chrome o cualquier otra app que ejecute Visual Studio Code hará saltar la alerta.

Así puedes actualizar Windows Defender

Si tu Windows Defender enloqueció, tranquilo. Una de las formas más sencillas de solventar esta situación y evitar que te salte este mensaje de forma recurrente es actualizar Windows Defender. Para ello, debes ubicar la actualización que está siendo lanzada con la versión 1.373.1537.0 de Windows Defender. En caso de no tener esta versión, entonces debes ir a la ruta Windows Defender > Protección antivirus y contra amenazas > Actualizaciones de protección contra virus y amenazas. Allí tienes que presionar sobre ‘Buscar actualizaciones’ con lo que el sistema descargará la versión mencionada. Otra opción es descargar también la última actualización en versión de 64 bits y 32 bits.

Imagen: Ed Hardie en Unsplash