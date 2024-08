Samsung quiere revivir sus amados ‘Galaxy Note’ con este nuevo modelo

Los usuarios pueden llegar a confundirse entre tantos nuevos apellidos que han surgido en la industria de teléfonos móviles. Pro, ultra, plus, son algunos de los apellidos que han recibido los celulares en los últimos tiempos, pero Samsung quiere cambiar la estrategia trayendo de entre los muertos una serie olvidada y amada por muchos: los Galaxy Note.

La noticia llegó por parte de Yogesh Brar, un reconocido filtrador que suele acertar en sus predicciones tecnológicas, quien utilizó su cuenta en X (anteriormente Twitter) para explicar el nuevo cambio de Samsung. De acuerdo con Brar, la compañía surcoreana traerá de vuelta los Galaxy Note con la llegada de la serie S25.

Google had a weird name for Fold but they are not the only one

I hear Samsung could do the same

Ultra could be called Note, Plus would be Pro

What sounds better?

Galaxy S25 Ultra or Galaxy S25 Note ?

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) August 16, 2024