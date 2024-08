Comparación Galaxy A35 y Galaxy A55: una pelea entre hermanos difícil de ganar

Samsung agregó dos nuevos integrantes este año a su aclamada línea A, los teléfonos gama media de la compañía. Se trata de los Galaxy A35 y A55, los nuevos hermanos que llegaron a arrasar con la competencia gracias a su resistencia al agua y la estabilización de sus videos. Pero, ¿en qué se parecen? ¿en qué se diferencian? y ¿enserio son tan buenos? En ENTER.CO probamos ambos celulares y este es nuestro análisis.

Diseño

Como es costumbre con Samsung, sus nuevos celulares cuentan con un diseño bastante elegante y minimalista. La compañía siguió la línea de sus últimos modelos A en cuanto a tonalidades, solo que esta vez se decidieron por colores pasteles, pues son celulares enfocados en un público jóven. Tanto el Galaxy A35 como el Galaxy A55 vienen en color negro, morado, azul y amarillo, todos en tonalidades claras.

La principal diferencia que encontrarás entre ambos son sus materiales. La trasera y los laterales del Galaxy A35 están rematado en plástico, algo que se siente al alzar ambos celulares. Por su parte, el Galaxy A55 está construido con una trasera de cristal y laterales en aluminio, lo que lo hace ver elegante. Pero no me malinterpretes, no digo que el Galaxy A35 no se vea elegante, Samsung se las ingenió para que los materiales apenas se sientan al contacto, pero no a la vista.

Debes saber que intentar diferenciar ambos celulares tan solo por su diseño es una tarea casi que titánica, pues además de que comparten los mismos colores, su diseño es casi el mismo y su tamaño también. Cuentan con bordes planos del mismo color del teléfono pero un poco más metalizados. Además, cuentan con un pequeño desnivel para un paso más fluido entre los botones y los mismos laterales.

El apartado de cámaras tiene el mismo diseño en ambos teléfonos: tres lentes ubicados en línea vertical en su parte izquierda. Al igual que las versiones anteriores (A34 Y A54), el borde de las cámaras sobresale un poco de los teléfonos.

Otras de las pocas diferencias en cuanto a diseño entre ambos celulares es su peso. El A35 cuenta con un peso de 209 gramos, mientras que el A55 tiene un peso de 213 gramos. Vamos, que tampoco es mucha diferencia, por lo que tendrías que pesarlo con un dispositivo electrónico para poder notar la diferencia.

Pantalla

Mira, otro apartado en el que ambos celulares son casi idénticos. Ambos están equipados con una pantalla de 6,6 pulgadas; vale la pena recordar que el A34 ya contaba con este tamaño de pantalla, mientras que el A55 aumentó dos puntos respecto a la versión anterior, es decir, de 6,4” a 6,6”.

Tanto el Galaxy A35 como el A55 cuentan con una tasa de refresco de 120 Hz, la velocidad promedio del mercado. En las especificaciones técnicas, la diferencia entre ambos celulares respecto a sus pantallas es su resolución. El hermano mayor cuenta con 2.400 x 1.080 píxelses, mientras que el A35 cuenta con 2.340 x 1.080.

A la hora de usar los celulares, notamos que la pantalla del A55 es mucho más suave al tacto, su respuesta táctil es un poco más rápida que la del A35. Sin embargo, a la hora de disfrutar videojuegos, ambos teléfonos se portaron a la altura, pues los gráficos conservaban su nitidez, color y fluidez.

Ambos celulares incorporan el sensor de huellas en la pantalla, justo en el centro. Estos fueron los resultados en la velocidad de respuesta del sensor:

A35: 0.62 segundos

A55 0.36 segundos

Ambos con una respuesta rápida, aunque notable diferencia entre ambos.

Te puede interesar: Galaxy A35 5G y Galaxy A55 5G ya están en Colombia: precio y disponibilidad

Procesador

Samsung optó por mantener sus chips propios en la gama media, no obstante, ambos son bastante diferentes. El Galaxy A35 está equipado con un Exynos 1380. Para hacerte a una idea, el procesador puede compararse con el Snapdragon 750G, uno de los más usados en la gama media. Por su parte, el Galaxy A55 trabaja con un Exynos 1480, un procesador más actual y con un poco más de potencia.

La diferencia de procesadores muestra ya una diferencia entre ambos celulares, pues podrás esperar una experiencia más fluida en el hermano mayor en videojuegos de alta calidad, por ejemplo. Además, la diferencia en el tamaño de sus memorias también influye. El A55 trabaja con 8GB de RAM tanto en su versión de 128 GB como en la de 256 GB, mientras que el Galaxy A35 se mantiene con 6GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Sin embargo, ambos pueden ampliar su almacenamiento hasta 1TB.

Batería

Otro apartado en el que ambos teléfonos comparten similitud: 5.000 mAh en la batería que se alimenta de un carga rápida de 25W. Eso sí, debes saber que ambas baterías se comportan de manera diferente debido al corazón (procesador) con el que trabajan.

Te dejamos los tiempos de carga de ambos teléfonos

A35 A55

15 minutos 24% 15 minutos 25%

30 minutos 48% 30 minutos 52%

45 minutos 71% 45 minutos 75%

60 minutos 90% 60 minutos 93%

70 minutos 94% 70 minutos 98%

80 minutos 97% 73 minutos 100%

85 minutos 100%

Pero, aunque ambos teléfonos presentan diferencia en el tiempo de carga, la autonomía es practicamente la misma. Ambos celulares te brindan una jornada completa aún en situaciones en las que usas tu teléfono como herramienta de trabajo o como consola de juegos. Por supuesto, el A55 brinda unos minutos más de autonomía, incluso una hora.

Debes tener en cuenta que, aunque encuentras el cable de carga en caja, Samsung ya no entrega adaptador, por lo que deberás comprarlo por aparte. Lo más recomendable es que te hagas a uno de 25W como lo indica la compañía.

Cámaras

Tanto el Galaxy A55 como el A35 cuentan con un lente principal de 50 MP con estabilizador óptico y un sensor macro de 2 MP, pero se diferencian en el sensor ultra gran angular. El hermano mayor presume de 12 MP, mientras que el A35 se queda con 8 MP. Así mismo, guardan diferencias en la cámara frontal: el A55 cuenta con 32 MP, mientras que el lente del A35 es de 13 MP.

Al probar las cámaras en video pudimos notar que el estabilizador es realmente potente, pues aunque corras mientras grabas, el objetivo siempre se mantendrá en el centro de la imagen. Debes saber que el A55, a diferencia de su hermano menor, cuenta con grabación doble, es decir, grabación con pantalla frontal y trasera en simultáneo. Así mismo, cuenta con zona AR instaurada y grabación de audio 360.

En cuanto a las fotografías, ambos teléfonos ofrecen una buena relación de nitidez – calidad, aún cuando tomas fotografías de noche, algo que no es extraño en los dispositivos Samsung, pues la compañía se ha destacado como una de las mejores en cámaras, al menos en el mundo Android.

Te dejamos algunas fotos para que tú mismo saques las conclusiones:

Para nosotros, ambos celulares valen la pena por su precio: $1.599.920 pesos colombianos para el A35 y $2.099.920 pesos colombianos para el A55. Ya dependerá de qué tanto te interesa la potencia del procesador y la cámara frontal del teléfono, principales diferencias entre ambos Galaxy.

Imágenes: ENTER.CO/ Samsung