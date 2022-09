Rumores indican que Apple estaría pensando en un iPhone 15 ‘ultra’

Ni siquiera ha pasado una semana desde que conocimos la nueva serie de iPhone 14, donde, a decir verdad, solo el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max son los que más cambios y mejoras presentan. Pero, los filtradores (y fanáticos) siempre quieren estar un paso adelante, por lo que, ya se asoman los primeros rumores de lo que podemos esperar para la próxima familia de celulares: iPhone 15.

Ming Chi Kuo, uno de los filtradores estrella de Apple, junto con Mark Gurman, el analista dedicado también a la compañía de la manzana mordida, dieron de qué hablar en Twitter. Por su parte, Kuo sostuvo en un trino que: “Dando un paso más allá, Apple también comenzará a crear una diferenciación entre el iPhone 15 Pro Max y el iPhone 15 Pro. Es la mejor práctica a través de una estrategia precisa de segmentación de productos para generar más ventas/beneficios en un mercado maduro”. Mientras tanto, Mark Gurman reposteó la declaración de Kuo, argumentando que Kuo hacía referencia al “iPhone 15 Ultra” como él (Gurman) había informado días antes.

I believe Apple will create more differentiation between iPhone 15 Pros and iPhone 15 standard models to increase Pro shipment allocation and the new iPhone ASP.

