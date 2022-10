No, el iPhone 14 aún no llegará a Colombia

El día de hoy, el medio de comunicación Rest of the World publicó una noticia en la que anuncian la llegada del iPhone 14 a Colombia. La información de la venta del nuevo equipo habría llegado de la propia compañía de la manzana mordida. En un comunicado publicado por Apple, anunciaban la llegada del iPhone 14 Plus a varios países, incluida Colombia. No obstante, la información es falsa.

“El iPhone 14 Plus estará disponible en Malasia, Arabia Saudita, Turquía y otros 20 países y regiones el viernes 14 de octubre; y Brasil, Colombia y México el viernes 28 de octubre”, es lo que se lee en el comunicado de Apple. Por supuesto, la noticia generó todo tipo de opiniones, puesto que, como es bien sabido, los iPhone que cuenten con tecnología 5G no podrán ser vendidos en el país. Dicho así, el iPhone 14, incluido el iPhone 14 Plus, no podrían venderse en Colombia.

Posteriormente, nuestros colegas de TECHcetera anunciaron que Apple les confirmó que la información de venta en el país era errónea. Es decir, la publicación donde argumentan que el celular llegará a Colombia no es cierta, simplemente, fue un error técnico de la compañía que se espera sea resuelto lo antes posible. Así mismo, la compañía confirmó al medio que, lamentablemente aún no hay una fecha establecida para el lanzamiento de la familia de iPhone 14.

Cabe recordar que la prohibición de venta llegó luego de que Ericsson demandara a Apple ante varios tribunales alrededor del mundo. El motivo sería porque Apple no habría cumplido con las regalías de una patente por parte de Ericsson respecto a la tecnología 5G. Por su parte, un juzgado de Bogotá fue el primero en el mundo en determinar que los celulares de Apple con tecnología 5G no podrían ser vendidos en el país. Por ahora, solo queda esperar si se vuelve a abrir el caso en los tribunales para determinar un nuevo rumbo en los dispositivos dentro del país.

