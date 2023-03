iPhone 15 Pro Max rompería el récord mundial de bordes en pantalla más delgados

Tan solo unos días después de que conocimos los iPhone 14, los rumores sobre los iPhone 15 empezaron a llegar. Sabemos que estarán equipados con los USB-C por primera vez, en concordancia con la nueva ley de la UE. Luego de años de mantenerse a la vanguardia, Apple decidió abandonar el clásico notch en todos los modelos de la serie 15. Ahora, las nuevas filtraciones nos muestran un nuevo record que Apple rompería con los nuevos iPhone 15 Pro Max.

Se trata de los biseles más delgados, los cuales llegarían exclusivamente al iPhone 15 Pro Max. Desde que los smartphones llegaron al mercado, los fabricantes se han empecinado en disminuir los biseles al espacio menor posible, esto para que el usuario pueda tener una experiencia más inmersiva, además de aprovechar todo el panel. Hasta el momento, Xiaomi tiene el record de los biseles más delgados con el Xiaomi 13.

El teléfono de la marca china cuenta con bordes de 1,61 mm y 1,81mm en el borde inferior, lo que lo posicionó como el celular con biseles más delgados. Sin embargo, Apple destronaría a Xiaomi con los biseles del iPhone 15 Pro Max que serían de 1,55 mm. La información llega por parte del conocido y acertado filtrador: Ice Universe.

A través de su cuenta de Twitter, Ice Universe explicó que había tenido acceso al iPhone 15 Pro Max, al que midió sus bordes y encontró que romperá el récord. “El iPhone 15 Pro Max romperá el récord de borde negro de bisel de 1,81 mm que tiene Xiaomi 13, y medimos que el ancho del bisel negro de su placa de cubierta es de solo 1,55 mm. (S22 y S23 ≈1,95 mm, iPhone 14 Pro 2,17 mm)”, se lee en el trino.

iPhone 15 Pro Max will break the record of 1.81mm bezel black edge held by Xiaomi 13, and we measure that its cover plate black bezel width is only 1.55 mm.(S22 and S23 ≈1.95mm,iPhone 14 Pro 2.17mm) pic.twitter.com/9TBrVCGSCo

— Ice universe (@UniverseIce) March 17, 2023