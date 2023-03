Los iPhone 15 abandonarán completamente el notch

Son varios los rumores que han surgido alrededor de los próximos iPhone 15 que se esperan para este año. Algunos de ellos han asegurado que los nuevos teléfonos estarán equipados con USB-C, otras filtraciones aseguran que los nuevos celulares no tendrán botones físicos. Ahora, una nueva filtración nos asegura que los iPhone 15 dejarán en el olvido al notch.

El año pasado vimos que los hermanos mayores de la serie 14, los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max, habían reemplazado al notch por una pastilla más alargada. Al parecer, Apple ha decidido que la pastilla es más acorde con la nueva estética de sus teléfonos. Ross Young, analista de la compañía, fue el primero en predecir este nuevo cambio. Ahora, los fabricantes de accesorios Apple se encargaron de confirmar la noticia.

En las redes sociales chinas, una empresa presentó los protectores de pantalla que está diseñando para todos los modelos de iPhone 15. En las fotografías podemos ver que estos tienen una pastilla y un punzón en la parte superior. Esto confirmaría que desde el modelo clásico, hasta el iPhone 15 Pro Max tendrán el mismo diseño, al menos en la pantalla.

Aunque muchos podrían no confiar en las imágenes que rondan de los nuevos protectores de pantalla para iPhone 15, se trata de una filtración casi que oficial. Apple está iniciando la producción masiva de los próximos celulares, por lo que aprovechó para enviar el diseño de los smartphones a varios fabricantes de accesorios. Algunos de ellos no dudaron en desvelar los nuevos productos que están fabricando para el iPhone 15. De manera que el diseño del dispositivo está más que confirmado.

Por último, se pudo confirmar que el modelo más básico de los próximos celulares, no contará con una pantalla de 6,2 pulgadas, sino que probablemente será de 6,12 pulgadas. Esto se logró confirmar gracias a las publicaciones por parte del filtrador @VNchochoTaco. Además, los bordes negros alrededor de la pantalla se verían reducidos ligeramente.

Goôd morning! Here’s is the real life video of the front glass panel of the iPhone 15 series, i was able to confirm its authenticity with my source. It’s real! pic.twitter.com/5BkI0OFgz9

— ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) March 5, 2023