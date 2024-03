¿Nokia no estaba muerto? La compañía traerá de regreso una de sus ‘panelas’ favoritas

Hace poco más de un mes informamos que HMD Global dejaría de fabricar celulares bajo la marca ‘Nokia’; ahora, todo indica que la compañía estaría pensando en revivir uno de los celulares emblemáticos de la industria: Nokia 3210.

Nokia cumpliría años el próximo mes de mayo, fecha que HMD Global no olvida y que ahora pretende celebrar al revivir a uno de los tan icónicos teléfonos de la marca. La noticia llegó por parte de la propia compañía, quien a través de su cuenta oficial de X (anteriormente Twitter) anunció la llegada de un nuevo dispositivo.

HMD Global publicó un post donde se ve la imagen de lo que parece ser un celular antiguo, con un cuerpo compacto y en color amarillo, acompañado de un globo rojo y un mensaje que dice “it’s my birthday” (es mi cumpleaños). La imagen en 8 bits y pixelada nos deja observar un poco del teléfono móvil, con lo que podemos hacernos a una idea del dispositivo que llegaría próximamente al mercado.

An icon returns this May. #Nokiaphones

Be first to hear more: https://t.co/2P7IwyjzpA pic.twitter.com/lIRBu9YF7v

— HMD (@HMDdevices) March 18, 2024