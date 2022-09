¿Tienes un celular Android con 1GB de RAM? no podrás descargar Android 13

Aunque no lo creas, aún encontramos en el mercado teléfonos móviles con 1GB de memoria RAM, pero probablemente dejen de existir pronto. Recientemente Google anunció que el nuevo Android 13 no será compatibles con los celulares que tengan menos de 2 GB de memoria RAM. Es decir, si cuentas con un dispositivo que tenga 1GB de memoria RAM, no podrás descarga la nueva actualización del sistema operativo, lo que se traduce en una ralentización del celular.

Además de no poder actualizar los celulares con Android 13, Google argumenta que no podrán lanzarse nuevas aplicaciones destinadas a teléfonos con menos de 2GB de memoria RAM. Para ello, la compañía ha actualizado los requisitos mínimos de hardware que le solicitan a los fabricantes para que puedan ser compatibles con el sistema operativo del androide. Dentro de los nuevos parámetros, la compañía de Mountain View explicó que los fabricantes que quieran integrar el sistema Android, deberán desarrollar (como mínimo) celulares con 2GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno.

Hay que tener claro que estos nuevos parámetros se establecieron específicamente para Android 13, lo que se traduce en que los fabricantes que deseen lanzar celulares con menos de 2GB de RAM podrán hacerlo, pero con Android 12. Pero, aunque lo más lógico es que, una vez el celular salga al mercado se pueda actualizar con Android 13, no será posible debido a las nuevas restricciones. De igual manera, para nadie es un secreto que estos celulares de muy baja gama pocas veces reciben actualizaciones.

Y bueno, cualquiera podría pensar que siempre podemos recurrir a Android Go, la versión del sistema operativo diseñado para teléfonos gama baja; pero la respuesta sigue siendo la misma: no. Curiosamente, los nuevos requisitos también se establecieron para Android Go, es decir, no podrá instalarse Android 11Go, ni Android 12 Go. En pocas palabras, los celulares con 1GB de RAM serán inservibles, a menos de que usen otro sistema operativo.

Imagen: Montaje ENTER.CO