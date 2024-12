Análisis Xiaomi 14T: ¿uno de los mejores celulares del 2024? ¡Su cámara no decepciona!

Hace unos meses, Xiaomi lanzó la serie de teléfonos con los que pretendía conquistar el 2024 y…lo lograron. Por supuesto que hablamos de la serie 14T, los celulares gama alta de la compañía que en ENTER. CO pudimos probar y ahora te contamos nuestra experiencia con él.

Diseño

Si comparamos al Xiaomi 14T con su hermano menor, el 13T, encontramos unas dimensiones muy similares. El 13T tiene un tamaño de 162,2 x 75,7 x 8,49 mm, mientras que el 14T cuenta con 160,5 x 75,1 x 7,80 mm. De acuerdo con las medidas, el mayor cambio lo notamos en el largo del teléfono con 1,7 mm menos, y en el ancho, con 0,69 mm.

En el papel, estos números no demuestran mayor cambio, pero realmente puedes fijarte en las diferencias al tener el teléfono en la mano. Si bien, los usuarios buscan pantallas cada vez más grandes, la tendencia de dispositivos grandes y anchos ya pasó de moda. Ahora, el reto está en ofrecer pantallas con bordes pequeños y teléfonos delgados, un apartado en el que Xiaomi ya está trabajando y logró muy bien con este 14T.

Ahora, el peso del teléfono también es importante; teniendo en cuenta que el celular hace parte de la cida diaria, nadie querrá tener un dispositivo muy pesado en el bolsillo. Es por esto que menor peso se ha traducido también en mayor calidad, una especificación a la que la compañía también ha prestado atención. El 14T pesa apenas 193 gramos, frente a los 195 gramos de su antecesor. Claro, no hablamos de una disminución sustancial, pero 2 gramos también importan cuando hablamos de este tipo de dispositivos.

Respecto al diseño como tal del teléfono, sí que encontramos cambios. Ambos modelos cuentan con tres sensores de cámara, sin embargo,su distribución es bien diferente. El Xiaomi 13T viene con un apartado de cámaras en el que dos de los lentes son más grandes, el otro, el gran angular, se mantiene con un tamaño mucho menor al igual que el flash.

Por su parte, el nuevo Xiaomi 14T mantiene un rectángulo del mismo tamaño que el modelo anterior, para el apartado de cámaras, pero la diferencia es que los tres lentes y el sensor flash son todos del mismo tamaño. Los materiales de los teléfonos se mantienen; encuentras algunas versiones en cuero vegano y otras en aluminio. Nosotros pudimos probar el segundo y, por fortuna, las huellas no quedan marcadas en el teléfono, un punto que agradecer a la compañía.

En términos estéticos, en ENTER. CO nos quedamos con el diseño del Xiaomi 13T, pues comparado con otros teléfonos del sector, su diseño es más disruptivo y logra diferenciarse más del resto. En su caso, el 14T también tiene un diseño elegante, pero, a nuestro parecer, el tener los cuatro lentes del mismo tamaño (el cual es grande), le quita un poco de elegancia. Eso sí, ambos orgullosean de los fabricantes detrás de sus lentes, en medio del apartado de cámaras, el Xiaomi 14T, al igual que el 13T, alberga el nombre ‘Leica’, la compañía que se encarga del desarollo de lentes fotográficos.

Pantalla

Respecto a su hermano anterior, el Xiaomi 14T aumentó el tamaño de su pantalla en unos pocos milímetros que poco se notan pero que nuestros ojos y dedos agradecen. El Xiaomi 14T cuenta con un panel de 6,7″, mientras que el 13T presentó un panel de 6,67″.

Pero, además del aumento de tamaño, la compañía también mejoró la resolución de su pantalla, pasando de 2.712 x 1.220 píxeles a 3.200 × 1.440 píxeles, una mejora que notarás, por ejemplo, al usar el teléfono al rayo del sol. De hecho, este fue uno de los aspectos que más nos sorprendió gratamente, el poder seguir viendo el contenido en pantalla sin problema aún cuando el sol estaba a tope.

Ahora, en términos de tasa de refresco vimos un cambio…un tanto curioso. La compañía decidió disminuir la tasa de refresco, pasando de 144 Hz a 120 Hz, un cambio que podríamos atribuirle a la necesidad de darle prioridad a otras funcionalidades.

Por ejemplo, a más tasa de refresco, más consumo de batería. Sin embargo, los 120 Hz son más que suficientes para usar aplicaciones exigentes como los videojuegos. En juegos como Call of duty no tuvimos problemas con el movimiento, la respuesta táctil es realmente rápida.

Rendimiento

Xiaomi nunca ha decepcionado con el rendimiento de sus teléfono y el Xiaomi 14T no es la excepción. La compañía desarrolló un celular que sirve, incluso, como herramienta de trabajo, algo que lograron con la ayuda de MediaTek. El 14T trabaja con un MediaTek Dimensity 8300 Ultra, uno de los últimos procesadores diseñado para dispositivos de gama alta.

Por si no lo sabes, este chip se destaca por ofrecer experiencias premium en teléfonos inteligentes con 5G. Además, se distingue por sus capacidades avanzadas en inteligencia artificial generativa, eficiencia energética y soporte para juegos adaptativos. El chipset incluye mejoras significativas como una CPU basada en la arquitectura v9 de ARM, un GPU Mali-G615 para mayor rendimiento gráfico, y soporte para tecnologías como memoria LPDDR5X y almacenamiento UFS 4.0.

En concreto, este procesador brinda soporte para las herramientas de inteligencia artificial con las que cuenta el teléfono que, a propósito, trabaja bastante bien. Por ejmplo, podrás traducir tus llamadas en tiempo real, algo útil para aquellos que trabajan con empresas del exterior; podrás también editar tus fotos eliminado objetos o personas, una función que ya varios teléfonos tienen y que el 14T desarolló satisfactoriamente.

Pusimos a prueba el 14T con juegos como Call of duty y Genshin Impact, con el primer videojuego no tuvimos inconvenientes, la respuesta táctil fue óptima, la latencia es baja y no se recalienta aún con largas horas de juego. Sin embargo, con Genshin Impact no lo logramos, un poco por demora y otro poco por paciencia (jaja). Intentamos descargarlo durante más de 4 horas pero los gráficos eran tan pesados que no logramos nunca abrirlo, aún cuando intentamos descargarlo varias veces.

Pero vamos, quizás con un poco de paciencia, Genshin Impact corra sin problemas, el procesador Dimensity 8300 Ultra y el resto de sus componentes de alta calidad prometen un rendimiento excepcional. De hecho, uno de los aspectos que más llamaron nuestra atención es que el teléfono nunca se recalentó, algo difícil de lograr en el 2024. Ni con largas horas de jornada, ni cargando el teléfono, ni usándolo al rayo del sol, el Xiaomi 14T se mantuvo “al clima”.

Batería

Cargar un teléfono por más de una hora ya no es común, sin embargo, aún hay algunas excepciones, como con el Xiaomi 14T. Su batería, de 5.000 mAh se alimenta de un carga rápida de 67W, el mismo de la generación pasada. Por ende, su rendimiento no varía mucho.

Te dejamos los tiempos de carga que obtuvimos con el Xiaomi 14T:

15 minutos 40%

30 minutos 68%

45 minutos 82%

60 minutos 91%

66 minutos 100%

Claro, con tan solo 15 minutos podrás lograr casi un 50% de la carga, un tiempo bastante bueno. Sin embargo, si deseas cargarlo completamente, deberás enchufarlo en cuanto te levantes para no perder tiempo.

Eso sí, aunque sus tiempo de carga no son los más bajos del mercado, su autonomía sí se comporta a la altura. Usando el teléfono en una jornada diaria normal (contestando WhatsApp, leyendo noticias, mirando redes sociales, grabando videos, etc.), nos regaló hasta 10 horas de autonomía, un tiempo bastante bueno, pues puede llegar a durar hasta una jornada completa.

Cámaras

Vamos, en este apartado no tenemos mucho que decir, no porque los resultados sean insatisfactorios, todo lo contrario, Xiaomi nunca ha decepcionado en este aspecto, las fotos con sus teléfonos son excelentes. Para lograrlo, el Xiaomi 14T cuenta con un lente principal de 50 MP f/ 1,7 y OIS, el telefoto también es de 50 MP, mientras que el gran angular es de 12 MP con f/2,2. Todos ellos avalados por Leica.

Con solo decir “lentes Leica” ya sabemos a los resultados que podemos llegar. Sus lentes logran tomar la mayor luz para completar una imagen realmente nítida y detallada. Por ejemplo, en la siguiente foto podemos ver hasta los vellos de la mano del hombre en la foto, detalles que muchas veces se pierden en otras cámaras.

En esta otra fotografía, al acercarla, vemos que el teléfono logró capturar hasta las manecillas del reloj, uno de los objetos que se encuentra más lejos en la composición de la imagen.

Ahora, en esa foto pusimos a prueba el lente macro, el cual tampoco decepciona, pues logra capturar hasta las gotas de lluvia sobre las flores, manteniendo todos los detalles de la imagen real.

Por último, la cámara frontal también ofrece buenos resultados. El lente frontal cuenta con 32 MP y f/2,0, una apertura que permite tomar fotos grupales con solo estirar tu mano. Te dejamos algunos ejemplos para que veas cómo se desenvuelve el bokeh y los colores reales, no brillantes, que ofrece el Xiaomi 14T.

En conclusión, el Xiaomi 14T ofrece una buena relación calidad – precio, sin duda, uno de los mejores celulares de todo el 2024. Y tú, ¿lo comprarías?

Imágenes: ENTER.CO