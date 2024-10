Análisis Huawei Pura 70: los fabricantes deberían aprender de su batería y cámara frontal

Han pasado unos meses desde que Huawei llevó al mercado su serie Huawei Pura 70, los nuevos teléfonos gama alta de la compañía que destacan por su capacidad fotográfica y la elegancia de su diseño. En ENTER.CO pudimos probar durante unos meses el Huawei Pura 70, el modelo más básico de la serie; te contamos nuestra experiencia con el teléfono.

Diseño

Huawei alardeó, con esta serie, de su diseño estilizado y elegante y en ENTER.CO les damos la razón. Un punto de referencia inflexible en el mundo de smartphones respecto a la elegancia son los iPhone de Apple, un apartado en el que el Pura 70 no tiene nada que envidiar a la compañía de la manzana mordida. Debes saber que al tacto, el teléfono es realmente sofisticado, las huellas no quedan marcadas en su cubierta, los bordes son un poco más brillantes que su trasera y cuenta con algunos detalles coquetones en material antideslizante en sus bordes laterales que ayudan a un mejor agarre con la mano. Aunque su diseño luce bordes planos que lo hacen ver más ancho,solo se trata de una ilusión óptica. Cuenta con un tamaño de 7,95 mm en sus bordes, 157.6 mm de largo y 74,3 mm de ancho. Lo mismo sucede con su peso, al tener un cuerpo en aluminio y colores brillantes, nos hace pensar que es pesado, pero es bastante liviano, pues cuenta apenas con 207 gramos. En general, su diseño es limpio, pues apenas vemos el nombre de la marca en una esquina del teléfono, mientras que el resto del teléfono es unicolor, con algunas variaciones de brillo en sus bordes. La distribución de los lentes de la cámara también cambiaron en este diseño; ahora cuenta con un apartado en forma triangular que alberga los tres lentes y el flash, un diseño disruptivo en medio de la composición de cámaras en cuadrado o rectángulo que ya conocemos. Encontramos un pequeño detalle en otro color: el botón de encendido cuenta con una línea roja, lo que permite distinguirlo rápidamente del botón de volumen. Gracias a su tamaño, usar los botones laterales es bastante sencillo. En el borde inferior encontramos el altavoz que alcanza altos volúmenes, la ranura para NanoSIM, puerto USB tipo C y el micrófono.

Pantalla

Los biseles en pantalla también son sutiles, pues su pantalla ocupa el 90.1%, y le acompaña la cámara frontal, ubicada en un pequeño orificio en el centro del teléfono. La verdad es que, a diferencia de otros teléfonos Android, el sensor de la cámara frontal no interrumpe ninguna de nuestras actividades en el teléfono. El tamaño de la pantalla es de 6,6 pulgadas, el tamaño promedio por estos días. Sin embargo, tuve una grata sorpresa con la pantalla del Huawei Pura 70 al usarlo en espacios abiertos. Muchos hemos tenido inconvenientes para visualizar contenido en el celular cuando estamos al aire libre, algo que queda en el pasado con este celular. Su resolución es suficiente para ver la pantalla aún en el rayo del sol. Además, su brillo es automático, realmente inteligente. Se adapta perfectamente a la luz que hay a su alrededor. Para ello, el Huawei Pura 70 cuenta con un panel AMOLED, lo que hace que los colores se vean más iluminados y brillantes. Así mismo, su tasa de actualización es modificable, por lo que puedes mantenerla en 60 Hz o seleccionar la más rápida, que es de 120 Hz. Yo siempre la he mantenido en ‘Dinámica’, que equilibra la frecuencia para una visualización satisfactoria y una autonomía de batería optima, aún cuando alcance los 120 Hz. Los contenidos audiovisuales también corren a un buen ritmo. El Huawei Pura 70 permite visualizar contenidos con una resolución máxima de 2160 píxeles en una calidad de 60 fotogramas por segundo (fps), lo que hace que los videos, películas y series se visualicen con una buena calidad. Como comentamos, el lector de huellas está en pantalla, el cual responde rápidamente. Hicimos la prueba y en tan solo 0,4 segundos. Pero aquí ya encontramos el primer tropezón del Huawei Pura 70, aunque poco grave, la verdad. Su reconocimiento facial no siempre responde adecuadamente; todo depende de la luz del ambiente, de lo cerca que esté tu cara de la cámara y la posición en la que pongas el teléfono.

Rendimiento

El Huawei Pura 70 ofrece un rendimiento excepcional. Tuve más de 20 aplicaciones abiertas al tiempo (en segundo plano) y, aunque cambiara entre apps varias veces, nunca presentó ralentización. Algo que logra con ayuda de todos sus componentes, principalmente, del procesador de última generación con el que cuenta, el Kirin 9010, propio de la compañía y que ha resultado bastante ágil hasta ahora. El teléfono viene equipado con EMUI 14.0, la versión más reciente del sistema operativo de Huawei. Durante los meses en los que estuvimos probando el Pura 70 (dos meses), el celular recibió, al menos, unas cuatro actualizaciones, las cuales estaban listas en menos de 5 minutos y no lo buguearon en ningún momento. Con ninguna aplicación tuve problemas, todas funcionaron perfectamente con batería baja, con varias aplicaciones abiertas al tiempo, incluso, mientras el teléfono cargaba. Sin embargo, hay algunos detalles que sí podrían mejorar. Por ejemplo, cuando el teléfono está bloqueado y uno lo mueve un poco o se acerca a él, la pantalla se enciende, algo común en todos los dispositivos. Pero, me ocurre constantemente que, como la pantalla se enciende de un momento a otro, es muy fácil que se cambie la imagen del fondo de bloqueo. Supongamos que tengo el celular sobre la mesa, me acerco a él e inmediatamente se enciende la pantalla y, en un acto inconsciente, deslizo mi dedo por la pantalla. El teléfono responde y empieza a cambiar el fondo de la pantalla de bloqueo, algo que puede ser útil para muchos, pero puede ser molesto para otros. Si quieres jugar videojuegos en el Huawei PurA 70, debes saber que todos corren sin problemas, no tendrás problemas con el lag ni con la resolución. No obstante, los videojuegos más exigentes, como Fortnite, no lograron llegar a los 60 FPS.

Por otro lado, el teléfono cuenta con certificación IP68, lo que asegura que el celular se puede sumergir en el agua y resistir el polvo sin temor a que se dañe ninguna de sus partes.

Batería

Este, sin duda, es uno de los mejores apartados del Huawei Pura 70. El teléfono ha presentado una autonomía de más de una jornada sin tener que cargarlo en ningún momento. De hecho, cuando llega al 20%, porcentaje en el que avisa que se está descargando el celular, logra mantenerse con vida hasta horas completas, algo útil cuando tienes el cargador o toma corriente lejos. Además de que ofrece una autonomía de un día entero con un uso moderado, cargarlo es bastante rápido. Incluso, si tienes poco tiempo para cargar el teléfono, serán suficientes 15 minutos para tener casi media carga. En ENTER.CO hicimos las pruebas y estos fueron los resultados de carga: 15 minutos: 45%30 minutos: 80%40 minutos: 98%41 minutos: 100%Si te fijas, necesitarás menos de una hora para cargar completamente el Huawei Pura 70, el tiempo que tardas organizándote en la mañana. Para lograr esto, el teléfono cuenta con una batería de 4.900 mAh que se alimenta de un carga rápida de 66W, el cual viene con el celular en caja (Que bendiciónnn).

Cámaras

Por último, el apartado que más gusta a muchos. El Huawei Pura 70 cuenta con una cámara principal compuesta por tres sensores: principal de 50 megapíxeles, telefoto de 12 megapíxeles con zoom de hasta 5x y el gran angular con 13 megapíxeles. Los tres trabajan de la mejor manera, ofreciendo fotografías detalles y nítidas. Una de las ventajas de la cámara es que su respuesta es bastante ágil, solo lo sacas del bolsillo, deslizas la pantalla y en cuestión de segundos ya podrás lanzar tu disparo como todo un fotógrafo profesional. Además, se mantiene fiel a la imagen real; con todo esto de la inteligencia artificial, los fabricantes se han dedicado a integrar filtros y funciones que embellecen las fotografías, sin embargo, en el Huawei Pura 70, esto es bastante sutil. Al tomar fotos en el exterior se comporta muy bien la cámara, algo que deberían hacer todos los teléfonos, ¿verdad? Pero en condiciones de poca luz también se destaca bastante bien, algo que no todos saben hacer. Al tomar fotografías a la noche, por ejemplo, tarda un poco más mientras captura la luz, pero las fotos quedan con muy buena resolución, de hecho, ni siquiera se observa el granito. En general, la cámara principal logra mantener un contraste adecuado sin afectar los colores, ni los estalla, ni los opaca. Igualmente, logra mantener todos los detalles necesarios de la imagen, tales como los pelos de mi gato o el bigote de mi primito que está en crecimiento. Respecto a la cámara frontal, debo decir que es lo que más me gusta del Huawei Pura 70. ¿Has visto que ahora los videos y las fotos las toman con gran angular, de manera que se vea más el contexto y no solo la persona? Bueno, para esto, los creadores de contenido usan la cámara principal de sus iPhone, pero si tú tienes un Huawei Pura 70, no tendrás que girarlo para tomar fotos con gran angular, pues puedes tomarlas con la cámara frontal, mientras te observas en pantalla. Al igual que su cámara principal, la frontal mantiene los detalles suficientes para tener una imagen nítida y con detalles definidos. Te dejamos algunas fotos para que saques tus propias conclusiones.

Imágenes: ENTER.CO