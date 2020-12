2020: el año en el que las marcas dijeron adiós al ‘cargador’

La decisión de tres gigantes de la industria del smartphone de sacar el cargador de la caja, es más grande de lo que parece.

Este fin de semana Xiaomi anunció que su Xiaomi Mi 11 no vendrá con un bloque de carga o ‘marranitos’. El anuncio fue realizado por nadie más que el CEO de la compañía, Lei Jun. Y se trata de una noticia importante por varios motivos. A él se une también Samsung, que dejará de incluir cargadores con sus dispositivos de gama alta, junto con Apple que ya lo sacó de sus celulares con el lanzamiento del iPhone 12.

Se trata de una noticia llamativa por varias razones. Para empezar, porque Samsung y Xiaomi tuvieron que pasar por la vergüenza de la Internet (que no olvida ni perdona) recordándoles que hacía unos meses ambos sacaron campañas publicitarias burlándose de la decisión de Apple. Samsung borró sus mensajes con la publicidad en uno de esos intentos que desconciertan. Xiaomi tomó la ruta más honorable y dejó la publicación activa, que ahora es un museo a la historia del fin de los ‘marranitos’.

Don’t worry, we didn’t leave anything out of the box with the #Mi10TPro. pic.twitter.com/ToqIjfVEQX

— Xiaomi (@Xiaomi) October 14, 2020