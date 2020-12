Cinco consejos al momento de estrenar celular Android

Muchos están este 25 van a estrenar celular nuevo. Papa Noel, el niño Dios o los ahorros de 2021 lo dejaron debajo del árbol para ustedes ¡felicitaciones! Pero para aquellos que quizás no han cambiado de equipo en años, puede ser momento de realizar una actualización importante a la manera en la que utilizan su nuevo dispositivo. En ENTER.CO tenemos que cambiar de smartphones de manera bastante frecuente, así que tenemos algunos consejos sobre las cosas que deberías hacer al momento de cambiar a un nuevo celular Android 2020.

Utiliza el backup de Google

Todavía me sorprende la cantidad de personas que siguen traspasando toda su información de manera manual. Hoy la mayoría de dispositivos Android cuentan con la opción, cuando se inicia un celular desde 0, de vincular una cuenta de Google que realizará un respaldo de seguridad. De acuerdo con la configuración en tu celular anterior puedes transferir todos los contactos, las apps instalas en tu celular y las contraseñas guardadas. Por supuesto, esto significará que tu celular puede tomar un poco más de tiempo en estar listo, pero ahorra el trabajo de buscar cada una de las apps. También es posible que si estás pasando de una generación de la misma marca a otra conserves algunas funciones de interfaz como son los grupos de apps o preferencias.

Para verificar si tienes activado el crear una copia de seguridad sigue estos pasos:

– Ve a configuración.

– Google

– Copia de seguridad.

Activa la opción de copia de seguridad o crea una (en caso de que no la tengas). También puedes activar una copia de seguridad de tus fotos. Ten presente que estos archivos se guardarán en tu cuenta de fotos (que a partir del año próximo tendrá un máximo).

Aprovecha todas las opciones de seguridad

De nuevo, estos consejos están pensados más para aquellas personas que hace al menos dos años no actualizan su celular. Una de las mejoras más importantes que hemos visto en los últimos dos años en la gama baja y gama media son las opciones de seguridad. Lejanos son los días en los que un celular solo podía ser bloqueado con un pin o un patrón. Hoy los equipos de gama baja y media vienen, como mínimo, con bloqueo de huella y en la gama media con desbloqueo por reconocimiento facial.

Ambas opciones son casi obligatorias hoy, porque facilitan el acceder a un celular. Muchos usuarios no entienden la practicidad de ver tu pantalla y de inmediato tener acceso al celular sin el paso extra de poner unos números o presionar un botón. Son, además, una obligación porque ofrecen bloqueos adicionales para el dispositivo.

Al iniciar el dispositivo puedes configurar ambos bloqueos, pero de manera adicional puedes hacerlo al acceder a ‘Configuración’ y ‘Seguridad’.

Protector de pantalla

Si eres como yo, cualquier daño en tu celular puede arruinar la experiencia de estrenar celular. Esto resulta problemático con la pantalla pues, incluso si eres la persona más cuidadosa, los rayones ocurrirán en cualquier momento. Los bolsillos, en particular, son el mayor causante de daños menores no intencionales. Aunque algunas personas ofrezcan servicios para pulir las pantallas, lo que esto hace es que crea inconsistencias en el vidrio e incluso puede dañarlo ¿la solución? Agregar un vidrio protector es de prioridad máxima, de nuevo, en especial si eres de los que suele guardar su celular en el mismo bolsillo en el que escondes las llaves de la casa.

Verifica las opciones de personalización de tu equipo

Muchas personas compran un celular y se quedan en lo básico: en la cámara, la batería y el rendimiento. Pero cada una de las compañías y los celulares ofrecen opciones únicas que dependen de su capa de personalización por parte del fabricante. Por ejemplo, el Mi 10T Pro ofrece opciones para modificar la tasa de refresco de la pantalla de manera que sea más fluida al momento de jugar o ver un videojuego. Otras marcas como Techno ofrecen soluciones que permiten duplicar de manera nativa apps como WhatsApp.

El lugar para explorar esto es la función de configuración. De nuevo aquí encontrarás más opciones como un modo de protección para la noche, efecto de animación al usar ciertas funciones es el desbloqueo facial, modos de juego para evitar notificaciones en la pantalla. Muchos celulares cuentan con funciones nativas para limitar el tiempo que pasas con ciertas apps o controles parentales (que puedes configurar en caso de que sea la primera vez que le das el celular al niño del hogar) Estas opciones pueden cambiar la manera en la que utilizas tu dispositivo. Después de todo, la meta es estrenar celular.

Verifica el rendimiento de señal con tu operador

Dependiendo del modem que utilice tu celular nuevo, la experiencia con tu operador puede ser completamente diferente. Hay dispositivos que por el chipset que tienen suelen presentar más problemas para mantener la señal con operadores que de por si tienen una cobertura no óptima. Con esto queremos decir que un celular nuevo puede, no necesariamente, significar una mejor cobertura si el modem que tiene equipado no es el ideal. Las personas que cuenten con líneas Claro (que es el operador con mejor infraestructura en el país) pueden no sentir el cambio, pero aquellos con Avantel pueden encontrar que su nuevo celular tiene la costumbre de dejarlos sin señal de datos en ciertos lugares.

¿Cómo puedes probar esto? Lo primero es utilizar el celular bastante y en diversos lugares (es decir, estrenar celular de manera extensiva). Prueba cómo le va en espacios cerrados o subterráneos (parqueaderos o centros comerciales) o en zonas en las que sepas que la calidad de señal no es muy buena. Haz pruebas de calidad de audio y video llamada sin WiFi para verificar la señal. En caso de que veas que el equipo no cumple con lo esperado solicita un rembolso o cambia de operador.

Imágenes: Samsung