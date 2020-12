Premios ENTER.CO ∙ Mejor Smartphone de 2020

Este año, sin duda, estuvo lleno de retos para todos. Tanto personales como profesionales. Para las marcas de celulares no fue diferente, algunos lanzamientos se atrasaron por problemas de producción, anuncios no se hicieron. Pero con todo, este año llegaron nuevas propuestas y tuvimos equipos que, aunque no entran en la lista –por cuestiones de espacio–, nos sorprendieron con sus propuestas e innovación y merecen ser nominados a los Premios ENTER.CO.

¿Cómo funcionan los Premios ENTER.CO?

En esta ocasión escogimos cinco teléfonos que por distintos motivos creemos que deberían hacer parte de nuestra lista de lo mejor de 2020. En redacción, después de mucha deliberación, envíos de memes y de dejarnos en visto mutuamente, logramos llegar a un acuerdo y escogimos los nominados y un ganador. Entre las condiciones es que el smartphone se pueda comprar por canales oficiales de la marca. Si, ya sabemos que hay muchas marcas que se consiguen en Mercado Libre, pero en caso de necesitar repuestos a atención al cliente, no la van a obtener, así que esos dispositivos no cuentan. Que haya salido este año y estén a la venta, no hay límite de precio mínimo o mayor, pero sí tuvimos en cuenta innovación, características, nuestras evaluaciones y los comentarios que nos dejan en redes cuando escribimos sobre algunos en particular.

Al final, después de varios días de deliberación y de mirarnos mal porque queríamos que uno u otro entrará a la lista de los Premios ENTER.CO, tenemos a los mejores smartphones de 2o20 y su ganador (el orden de aparición es aleatorio). Pero sabemos que nosotros no somos los únicos amantes de la tecnología y, por eso, queremos saber su opinión y que voten por su ganador de este año. Después de presentarles a los nominados encontraran un cuestionario para escoger uno de estos dispositivos.

En unas semanas, les contaremos cuál es nuestro ganador y el de los lectores.

Los nominados a mejor smartphone de 2020 en los Premios ENTER.CO

Esta fue una de las sorpresas de este año, un teléfono con las características de un dispositivo gama alta. Aunque el precio ($2.699.900) sigue sin ser completamente asequible para muchos colombianos, es un celular que logró llamar la atención de los amantes de la marca y de la familia S.

El Galaxy S20 FE tiene cuerpo plástico, lo que hace que sea mucho menos frágil que sus hermanos de la familia S de Samsung, unas cámaras con muy buenos resultados. En nuestro caso, tuvimos la oportunidad de probarlo y su batería, rendimiento en videojuegos y otros es de las mejores que podríamos obtener este año.

Sí, el iPhone sigue haciendo parte de los mejores teléfonos del año. Ya sabemos que en cuanto a innovación la marca hace mucho perdió su primer puesto (no integrar el cargador, aunque muchos sigan sus pasos, no cuenta como algo nuevo). Pero si algo hay que admitir es que el desempeño de los teléfonos de Apple sigue siendo de los mejores que hay en el mercado y, en la mayoría de los casos, lo que promete lo cumple.

Tampoco vamos a separar los cinco modelos, vamos a dejarlo en iPhone 12, y punto. Este smartphone es uno de los mejores de 2020 por sus características, en especial la cámara, por su sistema operativo que sigue siendo intuitivo y fácil de usar al integrarlo al ecosistema de Apple.

Este año, la marca pensó en los que usan sus teléfonos para tareas básicas y presentó el iPhone 12 mini, uno de los mejores en mi opinión para las personas que no necesitan de una pantalla gigante para videojuegos y otras tareas. A pesar de su tamaño, no compromete la calidad de fotografía, pero su batería de 2.227 mAh puede significar un gran problema para muchos.

Si hay algo por lo que Xiaomi es famoso es por sus baterías. La compañía lo entiende, y por eso se ha enfocado en hacer de este elemento su marca personal (así como lo hizo Samsung con sus cámaras). En el caso del Xiaomi Mi 10T Pro estamos frente a una batería de 5.000 mAh, un número que no resulta tan impresionante, pero que cuando se combina con una carga rápida de 33W, logra su cometido. Además, la marca ha optimizado este elemento para que pueda sobrevivir a su pantalla de 144Hz, sin necesidad de que sacrifique la independencia del dispositivo.

El Mi 10T Pro entra a la lista de los mejores smartphones de 2020 por su buen rendimiento. Por ejemplo, es capaz de soportar todas las tareas sin presentar algún problema. Es capaz de saltar de un juego a 144HZ a una ventana para reproducir videos a 1080p y mantener activas algunas funciones en segundo plano.

Xiaomi es una marca muy querida para los usuarios de gama media porque les ofrece funcionalidades y rendimiento de gama alta a teléfonos de gama media y con este dispositivo ha demostrado que también apostará fuerte en 2021 por competir en el alta.

Sin duda, el ganador indiscutible en calidad y funciones de cámaras de 2020, el Galaxy S20 merece mención en la lista de los mejores smartphones de este año. Al igual que con el iPhone, no vamos a dividir sus modelos, porque cada uno merece un puesto en la lista por distintas razones.

Samsung ha demostrado que entiende a sus usuarios, las cámaras son muy importantes para nosotros, pero todas las funciones que agrega como la carga inalámbrica inversa, calidad en sus pantallas, entre otras, ha logrado posicionar a la marca como una de las que más vende en el mundo y por supuesto en el corazón de sus fans.

El Huawei P40 Pro coge lo mejor de su antecesor y sigue demostrando que lo mejor puede ser mejor. Por ejemplo, su cámara, una de las principales características de este teléfono este año tuvo diferentes mejoras. Así mismo, gracias a su pantalla curva, muchos aseguran que es muy fácil realizar gestos táctiles.

El Huawei P40 Pro es uno de los teléfonos de 2020 por sus características, porque a pesar de algunos problemas, sigue siendo una de las mejores propuestas de hardware en un smartphone y entregando a los usuarios innovación.

