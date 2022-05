Ya tenemos el primer vistazo de ‘Blue Beetle’ en su película

Ahora que no parece que vaya a haber un Flash 2 y hay muy pocas posibilidades de que regresemos a la Atlántida con Aquaman… quizás es momento de mirar al futuro del DCU: la primera aparición de Blue Beetle en la pantalla grande.

Aunque todavía no tenemos un primer adelanto oficial no hay duda de que se trata de uno de los proyectos más interesantes de Warner Pictures. Y, gracias a las redes sociales, ahora tenemos un primer vistazo a cómo lucirá el Escarabajo Azul en su debut cinematográfico.

Our first look at @Xolo_Mariduena as #BlueBeetle! pic.twitter.com/pfl9wLOz8m

— RJ (@_MarvelMania_) May 25, 2022