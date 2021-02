Blue Bettle tendrá película y ya tiene director

Los planes de Warner Media para sus licencias de súper héroes en la pantalla grande son poco claros. Por un lado tiene proyectos como ‘Aquaman’, ‘Escuadrón Suicida 2’ o ‘The Flash’ que parecen querer continuar con su idea del DCU (las siglas de su universo de películas interconectado). Pero, por otro lado, tiene proyectos que parecen estar desconectados por completo ala narrativa que inició ‘Man of Steel’, como es ‘Black Adam’ o ‘The Joker’ o, la revelación más reciente, un filme inspirado en ‘Blue Bettle’.

Un reporte de The Wrap asegura que el proyecto está avanzando y que, de hecho, ya tiene fichado un director. De acuerdo con el portal, la persona seleccionada fue el puertorriqueño Angel Manuel Soto. Se trata de una elección interesante, considerando que no tiene mayor experiencia en el segmento de filmes de héroes, siendo la mayoría de producciones en su catálogo documentales cortos. Es posible que la razón esté en que la versión más popular de este personaje sea la del joven Jaime Reyes, por lo que el estudio haya querido ofrecer una perspectiva latina al filme.

La información obtenida asegura que la película comenzará su producción a finales de 2021, con un guion a cargo de Gareth Dunnet-Alcocer (‘Miss Bala’, ‘Contrapelo’ y ‘Exodo’).

Blue Bettle se ha convertido en uno de los personajes más populares de DC. Por ejemplo, apareció en la serie animada ‘Young Justice’ o ‘Batman the Brave and the bold’, así como en el juego ‘Injustice 2’. Los elementos más relevantes de su historia se han mantenido a lo largo de estas adaptaciones. Jaime, por accidente, encuentra un objeto alienígena llamado ‘el escarabajo’ que se adhiere a él. El escarabajo le otorga a Jaime protección y armaduras de gran poder, pero no es precisamente un objeto pensado para un héroe, sino un arma de invasión. Esta contradicción es la que ha creado una perspectiva interesante de este personaje.

Es probable que el ‘Escarabajo Azul’ de Warner sea un proyecto independiente y no una cinta que se busque relacionar con alguna historia actual de DC. Tampoco es claro cuál será el rol que tendrá dentro de la narrativa a largo plazo que está organizando Warner Pictures. Incluso no se descarta que se trate de un proyecto pensado para ser lanzado solo en HBO Max y no en las salas de cine.

Por ahora no hay actores vinculados a la película de ‘Blue Bettle’.

Imágenes: DC Comics