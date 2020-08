¡Mira el primer adelanto del ‘Escuadrón Suicida 2’!

Con tantas cosas que han ocurrido recientemente, es fácil olvidar que hay otra película de ‘El Escuadrón Suicida’ en camino. Un olvido que sugerimos no dejar pasar, pues la próxima película promete no ser para nada como la primera. Primero, porque no contamos con Jared Leto (¡gracias a Dios!) Pero más importante, porque el filme será dirigido por James Gunn. El director de ‘Guardianes de la Galaxia’ recogió el proyecto después de su divorcio temporal con Marvel y, ahora, ‘Escuadrón Suicida 2’ se trata de una de las películas más esperadas del universo cinematográfico de DC.

Hoy, durante el DC Fandome (la conferencia virtual de anuncios de DC) se presentó un primer vistazo al detrás de cámaras de la película, que además nos da un centenar de pistas sobre qué podemos esperar del regresó del equipo de villanos en ‘Escuadrón Suicida 2’.

Uno de las cosas más importantes que tenemos del adelanto es un vistazo completo al elenco de ‘Escuadrón Suicida 2’. Por supuesto, tenemos caras que regresan como Margot Robbie (Harley Quinn), Joel Kinnaman (Rick Flag), Viola Davis (Amanda Waller), Jai Courtney (Captain Boomerang). Pero, más sorprendente es el hecho de que a este grupo de personajes se suma una multitud de nuevos villanos que estarán luchando a su lado ¿o en su contra?

Tenemos a Idris Elba (Bloodsport), Nathan Fillion (T.D.K.), Peter Capaldi (Thinker), Michael Rooker (Savant), John Cena (Peacemaker), Alice Braga (Sol Soria), Steve Agee (King Shark), Alice Braga (Sol Soria), Pete Davidson (Blackguard), Juan Diego Botto (Luna), Daniela Melchior (Ratcatcher 2), Flula Borg (Javelin) y Mayling Ng (Mongal). Junto con el Adelanto, el estudio también compartió un poster promocional que nos muestra el caos de la visión de Gunn del equipo de villanos.

El resumen que tenemos de la película nos adelanta… ¿una batalla royale entre super villanos mezclado con una película de guerra? Aunque nos hubiera encantado el regreso de Will Smith, que fue otra de las gracias salvadoras del primer filme, no podemos esperar para ver ‘El Escuadrón Suicida 2’.

Again, thanks to all of you for checking out #TheSuicideSquad panel today at #DCFanDome. If you missed it, don’t worry, there will be encores. But for now here’s a final treat, a special @SuicideSquadWB DC FanDome Fan Poster we’ve been working on! I love it, how about you? pic.twitter.com/sdQvWMHWWC

— James Gunn (@JamesGunn) August 22, 2020