Warner pensaba eliminar el personaje de Amber Heard en Aquaman 2

Aquaman 2 o Aquaman The Lost Kingdom solo seguirá la racha de filmes controversiales de Warner Studios. La razón está en la inclusión de Amber Heard dentro de la secuela, mientras que el juicio con su ex esposo, Johnny Depp, continúa. Las revelaciones del juicio nuevamente han despertado la polémica por la decisión del estudio de mantener su papel en el filme de acción, mientras que tomó la decisión de remover a Johnny Depp de la saga de animales fantásticos.

Sin embargo, parece que Warner inicialmente tenía la intención de eliminar el personaje de Heard, o al menos limitar su participación en el filme. La revelación se dio durante la declaración más reciente de Heard en el juicio, en el que la actriz aseguró que originalmente Warner no tenía la intención de permitir que la actriz regresara a este papel. Al parecer originalmente su participación en la película era mínima, al menos hasta que ella ‘peleó mucho’ porque regresaran algunas de las escenas eliminadas.

“Me dieron un guion. Y luego dieron nuevas versiones del guion en las que habían quitado escenas que tenían acción, que representaban a mi personaje y a otro personaje, sin revelar spoilers, dos personajes peleando entre sí. Básicamente sacaron un montón de mi papel. Acaban de quitar un montón”, aseguró frente al jurado.

Por el momento, Warner no se ha pronunciado frente a las declaraciones de la actriz. Si algo, su decisión de hablar de los problemas que ha tenido con el estudio indican que después de su participación en The Lost Kingdom el estudio decidió no extender su contrato. Es posible que esto se deba a los problemas actuales legales que tiene el filme, sino al hecho de que Warner no parece tener planes para extender su universo cinematográfico actual. El plan original era continuar con filmes independientes de héroes como Aquaman, pero después del fracaso de Wonder Woman 1984, la salida de su Batman (Ben Affleck) y Superman (Henry Cavill), Cyborg (Ray Fisher) … por no mencionar los problemas actuales que tiene que enfrentar con Erza Miller y la segura garantía de que no habrá una segunda película de su flash.

Por supuesto, tendremos que esperar un poco para saber qué tanta participación tiene Amber Heard en Aquaman 2. La cinta aplazó su lanzamiento para marzo 17 de 2023.

Imágenes: Warner Pictures