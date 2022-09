Netflix podrá detectar si compartes tu contraseña con la nueva herramienta de Adobe

Netflix anunció, hace algunos meses, que ya no se podrá compartir la contraseña de las cuentas con otros usuarios que no estén dentro de la misma casa. La duda de todos es ¿cómo hará Netflix para comprobar que no se está compartiendo una contraseña? Sí, mediante la dirección IP pero aún no queda muy claro cómo.

Ahora, Adobe anunció una nueva herramienta que puede solucionar los problemas de Netflix y otras plataformas de streaming: Adobe Primetime Account IQ. La aplicación llegó con el objetivo de brindarles a los servicios de streaming la opción de “identificar y comprender la actividad de intercambio de credenciales, medir el impacto de aplicar acciones y monetizar de manera efectiva el comportamiento de los suscriptores”.

La compañía explica que la aplicación funcionará con Inteligencia Artificial (IA) para “rastrear” el comportamiento de los usuarios, de esta manera deduce con suficiente certeza cuándo se está compartiendo una contraseña. “El análisis de datos de Account IQ impulsado por Adobe Sensei, la inteligencia artificial y la tecnología de aprendizaje automático de Adobe, utiliza múltiples modelos basados ​​en ML (Machine Learning) para caracterizar con precisión los patrones de uso y proporciona a los proveedores de servicios de transmisión de video información valiosa sobre los suscriptores”.

Según Adobe, 4 de cada 10 estadounidenses utilizan la cuenta de otra persona; mientras que el 29% de las cuentas que incluyen dos pantallas se comparten entre dos hogares diferentes. Esto es lo que Netflix quiere evitar. Debido a esto, las plataformas como Amazon Prime, HBO Max, Netflix, Disney Plus, etc. pierden al menos $25 mil millones de dólares al año. Si dichos servicios utilizan Adobe Primetime Account IQ podrán, además de recuperar (parte de) ese dinero, comprender mejor a los usuarios e de identificar las claves compartidas, al menos así lo piensa Adobe. Según la compañía, esta es una manera efectiva de monetizar el comportamiento de los usuarios.

Imagen: Adobe