¿Es en serio? HBO Max también cancela la serie de ‘Batman: Caped Crusader’  

HBO Max parece ser el mayor enemigo de sus propios proyectos. El estudo ha cancelado Batman: Caped Crusader’

Justo cuando pensabas que Warner no podía demostrar nuevas maneras de molestar a sus fans: ¡Boom! La compañía decide cancelar sus productos animados y escupir en la cara de animadores. Deadline ha confirmado que Warner Media ha decidido cancelar la serie de ‘Batman: Caped Crusader’.

No es el único proyecto animado que el estudio ha cancelado. Además de esto Warner ha decidido tampoco continuar con ‘Merry Little Batman’, ‘The Day the Earth Blew Up: A Looney Toons Movie’, ‘Bye Bye Bunny: A Looney Toons Musical’, ‘Did I Do That to the Holidays: A Steve Urkel Story’ y ‘The Amazing World of Gumball: The Movie’, con este ultimo Proyecto al parecer buscando un nuevo hogar por fuera de HBO Max.

El caso de Batman: Caped Crusader’ es uno que duele, pues se trata de uno de los proyectos animados más interesantes que tenía el estudio. La serie iba a ser producida por Bruce Timm, J.J. Abrams y Matt Reeves (‘The Batman’ y ‘Dawn of the Planet of the Apes’), intentando retomar un aspecto del súper héroe que se ha perdido con los años: su sentimiento noir. El proyecto tampoco había sido anunciado hace mucho tiempo, con el primer anticipo llegando en mayo de 2021.

De hecho, incluso contábamos con una primera imagen que ya nos anticipaba un estilo mucho más clásico de Batman, así como las expectativas de ver cómo esta historia re imaginaría a los personajes más icónicos del show.

Por desgracia, los movimientos más recientes de Warner parecen demostrar que el estudio está dispuesto a sacrificar contenido y lo que quieren sus usuarios, todo por ahorrarse cuántos dólares pueda. Como las noticias más recientes, lo cambios tienen que ver con la fusión que el servicio tendrá con Discovery+. Un movimiento que antes que mejorar la percepción que se tiene de la plataforma, indica lo poco conectado que está el estudio con sus fans y usuarios. Los proyectos animados han sido los principales perjudicados con las decisiones más recientes, como demostró la decicisón de eliminar 36 de su servicio (una buena parte siendo series animadas) en un intento por reducir la carga de impuestos después de la fusión.

Imágenes: HBO Max