Batman tendrá una nueva serie animada para HBO Max

La serie animada de Batman original es considerada como uno de los mejores shows de animación occidental en la historia. Por eso, es una noticia enorme el que se esté desarrollando un nuevo show animado del caballero de la noche, que regresará a las raíces oscuras del personaje. La serie está siendo producida por J.J Abrams (Star wars) y Matt Reeves (‘The Batman’ y ‘Dawn of the Planet of the Apes’).

‘Batman: Caped Crusader’ será un show animado producido para HBO Max y Cartoon Network que, de acuerdo con el comunicado que anunció el proyecto, ‘re imaginará la mitología de Batman’.

«Estamos más que emocionados de trabajar juntos para traer de vuelta a este personaje, para contar nuevas historias fascinantes en Gotham City», dijeron Abrams y Reeves en un comunicado. “La serie será emocionante, cinematográfica y evocadora de las raíces noir de Batman, mientras profundiza en la psicología de estos personajes icónicos. No podemos esperar a compartir este nuevo mundo».

Por ahora, no hay muchos detalles adicionales sobre este nuevo show. El comunicado promete que la nueva serie animada ‘utilizará las últimas técnicas de animación y tecnologías disponibles’. Por supuesto, los fans de la serie original saben que la animación es lo de menos. Lo que hizo del show de los años 80 uno de los mejores clásicos de la TV fue la combinación de tono e historia. De hecho, es esta adaptación la que terminó por imponerse incluso a los cómics, como lo demuestra la creación del personaje de Harley Queen.

